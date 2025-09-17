FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Trafikte Ambulans Gelince Her Arabada Bu Anons Duyulacak

İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiyor.

  1. stanbul trafiğinde ambulanslar için yeni bir uygulama hayata geçiyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.

  2. FM BANDI ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşacak.

  3. "LÜTFEN AMBULANSA YOL VERİN" ANONSU YAPILACAK Radyolara, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek. Sistem sayesinde sürücüler panik yaşamadan doğru tarafa yönelerek, ambulanslara yol verebilecek.

  4. AMAÇ HASTALARIN YAŞAM ŞANSINI ARTIRMAK Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere fermuar yöntemi ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

  5. BEKLEME SÜRELERİ AZALACAK Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir." bilinci yerleşecek. Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

17 Eylül 2025