Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Sahipsizler'de Devran'dan Yeni Hamle

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, bu hafta 32'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Devran otele geri dönüyor.

    Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 1 Ekim Çarşamba akşamı 32'nci bölümüyle ekrana gelecek.

    Sahipsizler?in yeni bölümünün konusu şöyle; Eski kudretli günlerine dönmek isteyen Devran, Yavuz?un otelde birlikte çalışma teklifini kabul eder.

    Ancak bu gelişmeyi Azize?den gizlemek için büyük çaba harcar. Devran?ın asıl planı, Yavuz?un kirli işlerini ortaya çıkarıp onu saf dışı bırakmaktır.

    Anne ve babasının intikamını almayı kafasına koyan Cemo ise Yavuz?a yakın olabilmek için otelde çalışmaya başlar.

    Bu planlardan habersiz olan Yavuz, kendisi için çalan tehlike çanlarının farkında değildir.

    Öte yandan Azize?nin Firuze?ye günden güne daha yakın olması, Devran?ın hiç hoşuna gitmez.

    Azize?yi kardeşlerini ihmal etmekle suçlayan Devran?a karşı Azize, boyun eğmek istemez.

    Yusuf?u Bahar ile gören Zeliha ise önemli bir yol ayrımına doğru hızla sürüklenir.

    Yavuz?u gafil avlamak isteyen Cemo ise beklediği fırsatı sonunda yakalar.

    Senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı?dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

    KADRODA KİMLER VAR? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Esra Ronabar, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül ve Sacide Taşaner gibi önemli isimler yer alıyor.

30 Eylül 2025