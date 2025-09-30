Sahipsizler'de Devran'dan Yeni Hamle
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, bu hafta 32'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Devran otele geri dönüyor.
-
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 1 Ekim Çarşamba akşamı 32'nci bölümüyle ekrana gelecek.
-
Sahipsizler?in yeni bölümünün konusu şöyle; Eski kudretli günlerine dönmek isteyen Devran, Yavuz?un otelde birlikte çalışma teklifini kabul eder.
-
Ancak bu gelişmeyi Azize?den gizlemek için büyük çaba harcar. Devran?ın asıl planı, Yavuz?un kirli işlerini ortaya çıkarıp onu saf dışı bırakmaktır.
-
Anne ve babasının intikamını almayı kafasına koyan Cemo ise Yavuz?a yakın olabilmek için otelde çalışmaya başlar.
-
Bu planlardan habersiz olan Yavuz, kendisi için çalan tehlike çanlarının farkında değildir.
-
Öte yandan Azize?nin Firuze?ye günden güne daha yakın olması, Devran?ın hiç hoşuna gitmez.
-
Azize?yi kardeşlerini ihmal etmekle suçlayan Devran?a karşı Azize, boyun eğmek istemez.
-
Yusuf?u Bahar ile gören Zeliha ise önemli bir yol ayrımına doğru hızla sürüklenir.
-
Yavuz?u gafil avlamak isteyen Cemo ise beklediği fırsatı sonunda yakalar.
-
Senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı?dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.
-
KADRODA KİMLER VAR? Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Esra Ronabar, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül ve Sacide Taşaner gibi önemli isimler yer alıyor.