Ekim Ayında Kaçırmamanız Gereken Filmler

4- O DA BİR ŞEY Mİ Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" filminde başrolleri Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş paylaşıyor. Söke Film Festivali'ne davet edilmiş olan yönetmen Levent ile konakladığı otelde çalışan kat görevlisi Aliye arasındaki hikayeyi konu alıyor. Film, 17 Ekim'de beyaz perdede olacak.