Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Ekim Ayında Kaçırmamanız Gereken Filmler

Ekim ayında birçok iddialı film izleyici karşısına çıkacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...

  1. Paul Thomas Anderson imzalı Savaş Üstüne Savaş ve Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia gibi birbirinden iddialı filmler, Ekim ayında vizyona girecek. İşte dikkat çeken filmler...

  2. 1- SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Savaş Üstüne Savaş filmi, 80?li yılların Kaliforniya'sında geçiyor. Paul Thomas Anderson imzalı film, 3 Ekim'de vizyona girecek.

  3. 2- DÖVÜŞ EFSANESİ Benny Safdie imzalı Dövüş Efsanesi filmi, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikayesini konu alıyor. Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı film, 17 Ekim'de beyaz perdede olacak.

  4. 3- AFTER THE HUNT Luca Guadagnino imzalı After The Hunt filmde başrolleri Julia Roberts, Andrew Garfield ve Ayo Edebiri paylaşıyor. Yale Üniversitesi?nde felsefe profesörü olarak görev yapan Alma Olsson?un (Julia Roberts), genç bir meslektaşının taciz suçlamalarıyla yüzleşmesi sonrası gelişen olayları konu alan film, 17 Ekim'de yayınlanacak.

  5. 4- O DA BİR ŞEY Mİ Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" filminde başrolleri Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş paylaşıyor. Söke Film Festivali'ne davet edilmiş olan yönetmen Levent ile konakladığı otelde çalışan kat görevlisi Aliye arasındaki hikayeyi konu alıyor. Film, 17 Ekim'de beyaz perdede olacak.

  6. 5- A HOUSE OF DYNAMITE Oscar ödüllü yönetmen Kathryn Bigelow, 8 yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj filmi "A House of Dynamite", ABD'ye atılan kaynağı belirsiz bir füzenin yol açtığı krizi konu alıyor. Başrollerinde Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabe Basso ve Jared Harris gibi yıldız isimler yer aldığı film, 24 Ekim'de yayınlanacak.

  7. 6- SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ Ünlü müzisyen Bruce Springsteen'in büyük bir yıldıza dönüşmesini anlatan "Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni" filmi dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Scott Cooper'ın 24 Ekim'de vizyona girecek olan filminde başrolde Jeremy Allen White yer alıyor.

  8. 7- BUGONIA Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Bugonia, büyük bir şirketin üst düzey CEO'sunu kaçıran ve onun Dünya'yı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inanan iki takıntılı kişiyi konu alıyor. 31 Ekim'de vizyona girecek olan filmin başrolünde Emma Stone ve Jesse Plemons yer alıyor.

1 Ekim 2025