Ekim Ayında Kaçırmamanız Gereken Filmler
Ekim ayında birçok iddialı film izleyici karşısına çıkacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...
Paul Thomas Anderson imzalı Savaş Üstüne Savaş ve Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia gibi birbirinden iddialı filmler, Ekim ayında vizyona girecek. İşte dikkat çeken filmler...
1- SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Savaş Üstüne Savaş filmi, 80?li yılların Kaliforniya'sında geçiyor. Paul Thomas Anderson imzalı film, 3 Ekim'de vizyona girecek.
2- DÖVÜŞ EFSANESİ Benny Safdie imzalı Dövüş Efsanesi filmi, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikayesini konu alıyor. Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı film, 17 Ekim'de beyaz perdede olacak.
3- AFTER THE HUNT Luca Guadagnino imzalı After The Hunt filmde başrolleri Julia Roberts, Andrew Garfield ve Ayo Edebiri paylaşıyor. Yale Üniversitesi?nde felsefe profesörü olarak görev yapan Alma Olsson?un (Julia Roberts), genç bir meslektaşının taciz suçlamalarıyla yüzleşmesi sonrası gelişen olayları konu alan film, 17 Ekim'de yayınlanacak.
4- O DA BİR ŞEY Mİ Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" filminde başrolleri Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş paylaşıyor. Söke Film Festivali'ne davet edilmiş olan yönetmen Levent ile konakladığı otelde çalışan kat görevlisi Aliye arasındaki hikayeyi konu alıyor. Film, 17 Ekim'de beyaz perdede olacak.
5- A HOUSE OF DYNAMITE Oscar ödüllü yönetmen Kathryn Bigelow, 8 yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj filmi "A House of Dynamite", ABD'ye atılan kaynağı belirsiz bir füzenin yol açtığı krizi konu alıyor. Başrollerinde Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabe Basso ve Jared Harris gibi yıldız isimler yer aldığı film, 24 Ekim'de yayınlanacak.
6- SPRINGSTEEN: HİÇLİKTEN KURTAR BENİ Ünlü müzisyen Bruce Springsteen'in büyük bir yıldıza dönüşmesini anlatan "Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni" filmi dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Scott Cooper'ın 24 Ekim'de vizyona girecek olan filminde başrolde Jeremy Allen White yer alıyor.
7- BUGONIA Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Bugonia, büyük bir şirketin üst düzey CEO'sunu kaçıran ve onun Dünya'yı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inanan iki takıntılı kişiyi konu alıyor. 31 Ekim'de vizyona girecek olan filmin başrolünde Emma Stone ve Jesse Plemons yer alıyor.