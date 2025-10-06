Halil Ergün'ün Evi İlk Kez Görüntülendi!
'Yaprak Dökümü'ndeki 'Ali Rıza' karakteri ile hafızlara kazınan Halil Ergün boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez açtı.
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın oyuncularından, Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün dört katlı, boğaz manzaralı evini ekrana taşıdı. Birbirinden değerli tabloların evinde olduğunu görenler hayranlıkla izledi.
Ünlü ismin evi adeta bir sanat galerisi. Salonun duvarları tablolarla dolu, dekorasyonda tercih ettiği klasik ve zarif tarz ile de bütünlüğü sağlamış.
Ergün, evinin birçok alanında da hatıralarına yer vermiş. Aile büyüklerine ait fotoğraflarla kendi köşelerini yapmış.
Gezi sırasında Halil Ergün, Yaprak Dökümü yıllarından da bahsediyor.
Bennu Yıldırımlar ile ayrı bir bağı ve dostluğu olduğunu ifade eden Halil Ergün, sinemaya ve tiyatroya adım atış yıllarını da izleyenlerle paylaşıyor.
6 Ekim 2025