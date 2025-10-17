YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sinemalarda Bu Hafta (17 Ekim 2025)

Hangi filmler vizyona girdi?

  MEVLANA MEST-İ AŞK

Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, Shahab Hosseini, İbrahim Çelikkol ve Parsa Pirouzfar'ın rol aldığı, Hassan Fathi'nin yönettiği "Mevlana: Mest-i Aşk", 13. yüzyılda yaşamış büyük alim ve şair Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin dostluğunu ve bu dostluğun Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerindeki derin etkisini konu alıyor. Film, ikilinin ilahi aşk arayışını ve bu yolda yaşadıklarını gözler önüne seriyor.

    Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, Shahab Hosseini, İbrahim Çelikkol ve Parsa Pirouzfar'ın rol aldığı, Hassan Fathi'nin yönettiği "Mevlana: Mest-i Aşk", 13. yüzyılda yaşamış büyük alim ve şair Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin dostluğunu ve bu dostluğun Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerindeki derin etkisini konu alıyor. Film, ikilinin ilahi aşk arayışını ve bu yolda yaşadıklarını gözler önüne seriyor.

  DÖVÜŞ EFSANESİ

Benny Safdie'nin yönettiği ve başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı "Dövüş Efsanesi", ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını anlatıyor. Film, Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini, bu süreçte yaşadığı kişisel ve profesyonel zorlukları ele alıyor.

    Benny Safdie'nin yönettiği ve başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı "Dövüş Efsanesi", ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını anlatıyor. Film, Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini, bu süreçte yaşadığı kişisel ve profesyonel zorlukları ele alıyor.

  O DA BİR ŞEY Mİ

Pelin Esmer'in yönettiği yerli dram filmi "O da Bir Şey mi", Söke'de bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye ile İstanbul'dan gelen ünlü yönetmen Levent'in kesişen hayatlarını anlatıyor. Film, farklı dünyalardan gelen bu iki karakterin birbirlerinin hayatına nasıl dokunduğunu ve beklenmedik bir şekilde gelişen ilişkilerini konu alıyor.

    Pelin Esmer'in yönettiği yerli dram filmi "O da Bir Şey mi", Söke'de bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye ile İstanbul'dan gelen ünlü yönetmen Levent'in kesişen hayatlarını anlatıyor. Film, farklı dünyalardan gelen bu iki karakterin birbirlerinin hayatına nasıl dokunduğunu ve beklenmedik bir şekilde gelişen ilişkilerini konu alıyor.

  SENDEN KALAN

Ümit Gündoğdu'nun yönettiği "Senden Kalan" filminin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Burak Sergen, Özgür Emre Yıldırım, Ege Aydan yer alıyor.

Film, podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatmasını ve bu süreçte tanıştığı Murat ile yaşadıklarını işliyor.

    Ümit Gündoğdu'nun yönettiği "Senden Kalan" filminin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Burak Sergen, Özgür Emre Yıldırım, Ege Aydan yer alıyor.

    Film, podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatmasını ve bu süreçte tanıştığı Murat ile yaşadıklarını işliyor.

  BEN İYİ BİRİ OLMADAN ÖNCE

Şerafettin Kaya'nın yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce", hayatta karşılaştığı zorluklara rağmen iyi bir insan olarak kalmaya çalışan bir adamın mücadelesini ele alıyor. Film, kahramanın her şeyini kaybettikten sonra iyilik kavramını sorgulamasını ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Filmde Şerafettin Kaya'nın yanı sıra Pelin Batu, Ayhan Taş, Nejat Yavaşoğulları ve Mehmet Çağçağ rol alıyor.

    Şerafettin Kaya'nın yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce", hayatta karşılaştığı zorluklara rağmen iyi bir insan olarak kalmaya çalışan bir adamın mücadelesini ele alıyor. Film, kahramanın her şeyini kaybettikten sonra iyilik kavramını sorgulamasını ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

    Filmde Şerafettin Kaya'nın yanı sıra Pelin Batu, Ayhan Taş, Nejat Yavaşoğulları ve Mehmet Çağçağ rol alıyor.

  BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR

Carlos Saldanha'nın yönettiği sevilen animasyon serisinin ikinci filmi "Buz Devri 2: Erime Başlıyor" yeniden vizyona giriyor. Film, eriyen buzulların neden olacağı sel felaketinden kaçmaya çalışan Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını ve bu yolculuk sırasında Manny'nin kendi türünden biriyle karşılaşmasını konu alıyor.

    Carlos Saldanha'nın yönettiği sevilen animasyon serisinin ikinci filmi "Buz Devri 2: Erime Başlıyor" yeniden vizyona giriyor. Film, eriyen buzulların neden olacağı sel felaketinden kaçmaya çalışan Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını ve bu yolculuk sırasında Manny'nin kendi türünden biriyle karşılaşmasını konu alıyor.

  SİYAH TELEFON 2

Scott Derrickson'ın yönettiği "Siyah Telefon 2", ilk filmde maskeli katil "The Grabber"ın elinden kurtulmayı başaran Fin'in hikayesine devam ediyor. Filmde Mason Thames, Ethan Hawke ve Madeleine McGraw rol alıyor.

    Scott Derrickson'ın yönettiği "Siyah Telefon 2", ilk filmde maskeli katil "The Grabber"ın elinden kurtulmayı başaran Fin'in hikayesine devam ediyor. Filmde Mason Thames, Ethan Hawke ve Madeleine McGraw rol alıyor.

  ŞAMAN AYİNİ

Antonio Negret'in yönettiği "Şaman Ayini", yerli halkı dine döndürmek amacıyla Ekvador'a giden misyoner bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Ailenin oğlunun yasak bir mağaraya girmesiyle içine şeytani bir ruhun girmesi, onları inançları ve gelenekleri arasında bir seçim yapmaya zorlar.

    Antonio Negret'in yönettiği "Şaman Ayini", yerli halkı dine döndürmek amacıyla Ekvador'a giden misyoner bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Ailenin oğlunun yasak bir mağaraya girmesiyle içine şeytani bir ruhun girmesi, onları inançları ve gelenekleri arasında bir seçim yapmaya zorlar.

    Antonio Negret'in yönettiği "Şaman Ayini", yerli halkı dine döndürmek amacıyla Ekvador'a giden misyoner bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Ailenin oğlunun yasak bir mağaraya girmesiyle içine şeytani bir ruhun girmesi, onları inançları ve gelenekleri arasında bir seçim yapmaya zorlar.

  KAFİRUN

Rotin Engin Tutuş'un yönettiği yerli korku filmi "Kafirun", hasta annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ahmet'in, görünmeyen bir varlığın zihin oyunlarıyla kabusa dönen hayatını anlatıyor. Film, Ahmet'in peşini bırakmayan kabuslar ve paranormal olaylarla dolu bir labirentin içine sürüklenmesini konu alıyor.

    Rotin Engin Tutuş'un yönettiği yerli korku filmi "Kafirun", hasta annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ahmet'in, görünmeyen bir varlığın zihin oyunlarıyla kabusa dönen hayatını anlatıyor. Film, Ahmet'in peşini bırakmayan kabuslar ve paranormal olaylarla dolu bir labirentin içine sürüklenmesini konu alıyor.

18 Ekim 2025