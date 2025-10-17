Sinemalarda Bu Hafta (17 Ekim 2025)

ŞAMAN AYİNİ

Antonio Negret'in yönettiği "Şaman Ayini", yerli halkı dine döndürmek amacıyla Ekvador'a giden misyoner bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Ailenin oğlunun yasak bir mağaraya girmesiyle içine şeytani bir ruhun girmesi, onları inançları ve gelenekleri arasında bir seçim yapmaya zorlar.

