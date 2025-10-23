Antik Mezar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Uzmanlar hemen önlem alınmasını istiyor
-
Kahire Üniversitesi'nden arkeologlar, Tutankhamun'un mezarındaki bozulmaların, bu tarihi alanın uzun vadeli yapısal bütünlüğünü tehlikeye attığını belirtti.
-
Tutankhamun'un mezarı, 1922 yılında Britanyalı arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilmiş ve 20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kayda geçmişti. Ancak uzmanlar, bu tarihi yapının zamanla yok olma riski taşıdığını belirtiyor.
1994'teki büyük bir sel felaketi, suyun mezara sızmasına, nem seviyelerinin artmasına ve iç duvarlarda yer alan süslü resimleri yiyen mantarların büyümesine yol açmıştı.
-
Mezardaki en ciddi sorunlardan biri, ana oda ve girişteki büyük çatlaklar. Bu durum, yağmur sularının içeri sızmasına ve mevcut çatlakların kötüleşmesine neden olurken, mezarın tavanına da daha fazla yük bindiriyor.
-
Profesör Sayed Hemeda, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, mezarın yakın gelecekte çökmeyeceğini ancak "binlerce yıl boyunca olduğu gibi ayakta kalmayabileceğinden" endişe ettiğini ifade etti. Ne yazık ki, bu felaketi önlemeye yönelik çok az önlem alındığı belirtiliyor.
-
Genç Firavun 18 veya 19 yaşında 1324 MÖ civarında hayatını kaybettikten sonra mezar, aceleyle bir kraliyet mezarına dönüştürülmüştü. Şimdilerde ise arkeolojik bir hazine olarak tanımlanıyor.