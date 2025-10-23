Antik Mezar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Profesör Sayed Hemeda, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, mezarın yakın gelecekte çökmeyeceğini ancak "binlerce yıl boyunca olduğu gibi ayakta kalmayabileceğinden" endişe ettiğini ifade etti. Ne yazık ki, bu felaketi önlemeye yönelik çok az önlem alındığı belirtiliyor.