İstanbul İçin Alarm Verildi! Akşam Çok Şiddetli Sağanak Bastıracak
İstanbul için alarm verildi!
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İstanbullular dikkat! Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü?nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası?nda yer yer etkisini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.
-
Uzmanlar, yağışların özellikle Edirne, Kırklareli?nin güneyi, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle birlikte İstanbul?da da zaman zaman kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. Kentte sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı, rüzgarın ise güney yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi.
-
AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
-
Raporda 24 Ekim Cuma günü için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
-
25 Ekim Cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.