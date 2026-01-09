Servet Kazanacak!
Ozan Akbaba'dan dev reklam anlaşması
Son dönemlerin en beğenilen oyuncularından biri haline gelen Ozan Akbaba, büyük bir reklam anlaşması imzaladı. Bir konut finansmanı markasının yüzü olduğu öğrenilen ünlü ismin alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"de oynadığı "Cihan" karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, son dönemlerin en sık konuşulan isimlerinden biri.
Başarılı oyunculuk performansıyla yoğun ilgi gören Akbaba, bu kez imzaladığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.
Magazin gündeminden Umut Ünver'in haberine göre; ünlü oyuncu, bir konut finansmanı markasının yüzü oldu.
Akbaba'nın yer alacağı kampanyanın çekimlerine başlandığı öğrenilirken, bu anlaşmadan servet değerinde bir ücret alacak.
30 MİLYON TL KAZANACAK
Ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda geniş kapsamlı olarak yayınlanması beklenen reklam çekimleri için 30 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edildi.