AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
En düşük emekli maaşı belli oldu
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Hülya Koçyiğit'e Kötü Haber

Halit Akçatepe?nin kızına tazminat ödeyecek!

  1. Yeşilçam'ın usta ismi Halit Akçatepe?nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı, babasının rol aldığı 2 filmin televizyon kanallarında izinsiz yayınlandığı ve mali hakların kendilerine ödenmediği gerekçesiyle Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan?a ait 'Gülşah Film?e hukuki savaş başlatmıştı. Mahkeme, tazminat davasına ilişkin son kararı verdi.

  2. <strong>"Hababam Sınıfı" serisi başta olmak üzere "Süt Kardeşler", "Mavi Boncuk", "Canım Kardeşim" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla hafızalarda yer edinen usta oyuncu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı, babasının rol aldığı bazı filmlerin izinsiz bir şekilde televizyonda yayınlandığını ve mali hakların kendilerine ödenmediğini ileri sürerek soluğu mahkemede aldı.</strong>

  3. <strong>İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre; sanatçının yer aldığı 5 filmin televizyon kanallarına satışı yapıldı.</strong>

  4. <strong>Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'in avukatı ise Akçatepe'nin iki filmle ilgili hak sahibi olduğu ve diğer filmlerle bir ilgisinin olmadığını belirterek söz konusu davanın reddini istedi.</strong>

  5. <strong>Mahkeme ise Bozatlı'yı haklı bularak Gülşah Film'in 310 bin 200 lira maddi, 25 bin lira da manevi olmak üzere toplam 335 bin 200 lira tazminat ödemesine karar verdi.</strong>

  6. <strong>Tazminat, davanın açıldığı tarih olan 10 yıllık faizle birlikte ödenecek.</strong>

9 Ocak 2026