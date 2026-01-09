Hülya Koçyiğit'e Kötü Haber
Halit Akçatepe?nin kızına tazminat ödeyecek!
Yeşilçam'ın usta ismi Halit Akçatepe?nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı, babasının rol aldığı 2 filmin televizyon kanallarında izinsiz yayınlandığı ve mali hakların kendilerine ödenmediği gerekçesiyle Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan?a ait 'Gülşah Film?e hukuki savaş başlatmıştı. Mahkeme, tazminat davasına ilişkin son kararı verdi.
"Hababam Sınıfı" serisi başta olmak üzere "Süt Kardeşler", "Mavi Boncuk", "Canım Kardeşim" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla hafızalarda yer edinen usta oyuncu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı, babasının rol aldığı bazı filmlerin izinsiz bir şekilde televizyonda yayınlandığını ve mali hakların kendilerine ödenmediğini ileri sürerek soluğu mahkemede aldı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre; sanatçının yer aldığı 5 filmin televizyon kanallarına satışı yapıldı.
Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'in avukatı ise Akçatepe'nin iki filmle ilgili hak sahibi olduğu ve diğer filmlerle bir ilgisinin olmadığını belirterek söz konusu davanın reddini istedi.
Mahkeme ise Bozatlı'yı haklı bularak Gülşah Film'in 310 bin 200 lira maddi, 25 bin lira da manevi olmak üzere toplam 335 bin 200 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Tazminat, davanın açıldığı tarih olan 10 yıllık faizle birlikte ödenecek.