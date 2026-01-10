Yıldız Tilbe'den Yıllar Sonra Gelen Acı İtiraf

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldız Tilbe, "Sevgili Polat Yağcı'nın yeni filmi Ketenpere Dalavere için sürekli, onu söylememi istiyorlar. Asena oynarken, yine oradan, 'Sen de söyle herkes söyle' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. Haluk'a da (menajeri) dedim ki, "Bir daha sefere bundan iki katı para al" dediğini söyledi.

Yıldız Tilbe buna rağmen hiç para almadığını söyledi. Şarkıcı, "İki katı para al dedim ama hiç para almadım. Sadece elbise parası aldım" açıklamasında bulundu.