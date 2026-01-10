Yıldız Tilbe'den Yıllar Sonra Gelen Acı İtiraf
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konuk olduğu Tv programında çocukluk döneminde yaşadığı acı dolu kazayı ilk kez anlattı. İtirafıyla dikkat çeken Tilbe, yaşadığı kazanın ardından kulağının duymadığını söyledi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sahne danslarıyla ikon haline gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konuk olduğu programda çocukluk dönemiyle iligili samimi açıklamalarda bulundu. ?Delikanlım?, ?Hastayım Sana?, ?Haberi Olsun?, ?Çabuk Olalım Aşkım? hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, bu sefer sevindirmedi.
?VÜCUDUM YANDI VE ALTI AY HASTANEDE KALDIM? Tilbe, çocukluk yıllarında yaşadığı korkunç kazayı ilk kez anlattı.
"Beni gören herkes çok güzel bir çocuk olduğumu söylermiş. Bir gün eve gelen bir misafir bunu söyleyince, küçük olduğum için gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çekmişim. Vücudum yandı ve altı ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış." dedi
"NAZARA ÇOK İNANIRIM" Ünlü şarkıcı, sözlerine ?Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş? diye devam etti.
"SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"
Tilbe, "Doktorlar yaşayamayacağımı söylemiş ama hayatta kalmışım. Üzerime dökülen kaynar çaydan sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor." itirafıyla hayranlarını üzdü.
ASENA KONUSUNA SON NOKTAYI KOYDU
Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde İbo Show programına da konuk olmuştu. İbrahim Tatlıses ve Asena'nın 25 yıl aradan sonra küslüklerini sonlandırmalarıyla gündem konusu haline gelmişlerdi. O gece Bülent Ersoy'un "Polat Yağcı, Asena'yı nasıl ikna etti?" sorusuna Yıldız Tilbe'nin el hareketiyle, "İki katı paraya, 2 milyon liraya" dediği anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldız Tilbe, "Sevgili Polat Yağcı'nın yeni filmi Ketenpere Dalavere için sürekli, onu söylememi istiyorlar. Asena oynarken, yine oradan, 'Sen de söyle herkes söyle' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. Haluk'a da (menajeri) dedim ki, "Bir daha sefere bundan iki katı para al" dediğini söyledi.
Yıldız Tilbe buna rağmen hiç para almadığını söyledi. Şarkıcı, "İki katı para al dedim ama hiç para almadım. Sadece elbise parası aldım" açıklamasında bulundu.