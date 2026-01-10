Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Yıldız Tilbe'den Yıllar Sonra Gelen Acı İtiraf

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konuk olduğu Tv programında çocukluk döneminde yaşadığı acı dolu kazayı ilk kez anlattı.

  2. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sahne danslarıyla ikon haline gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konuk olduğu programda çocukluk dönemiyle iligili samimi açıklamalarda bulundu. ?Delikanlım?, ?Hastayım Sana?, ?Haberi Olsun?, ?Çabuk Olalım Aşkım? hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, bu sefer sevindirmedi.

  3. ?VÜCUDUM YANDI VE ALTI AY HASTANEDE KALDIM? Tilbe, çocukluk yıllarında yaşadığı korkunç kazayı ilk kez anlattı.

  4. "Beni gören herkes çok güzel bir çocuk olduğumu söylermiş. Bir gün eve gelen bir misafir bunu söyleyince, küçük olduğum için gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çekmişim. Vücudum yandı ve altı ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış." dedi

  5. "NAZARA ÇOK İNANIRIM" Ünlü şarkıcı, sözlerine ?Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş? diye devam etti.

  "SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"

    Tilbe, "Doktorlar yaşayamayacağımı söylemiş ama hayatta kalmışım. Üzerime dökülen kaynar çaydan sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor." itirafıyla hayranlarını üzdü.

  ASENA KONUSUNA SON NOKTAYI KOYDU

  Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldız Tilbe, "Sevgili Polat Yağcı'nın yeni filmi Ketenpere Dalavere için sürekli, onu söylememi istiyorlar. Asena oynarken, yine oradan, 'Sen de söyle herkes söyle' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. Haluk'a da (menajeri) dedim ki, "Bir daha sefere bundan iki katı para al" dediğini söyledi.

    Yıldız Tilbe buna rağmen hiç para almadığını söyledi. Şarkıcı, "İki katı para al dedim ama hiç para almadım. Sadece elbise parası aldım" açıklamasında bulundu.

10 Ocak 2026