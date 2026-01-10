Motorine İndirim Pompaya Yansıdı!

ABD'nin dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerden biri olan Venezuela'ya düzenlediği operasyonla petrol fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan bu düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorine cumartesi gününden itibaren 93 kuruş indirim geldi. İşte 10 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...