Sezen Aksu'dan Kötü Haber!
Minik Serçe?nin İstanbul Kanlıca?daki evinde doktor kontrolünde karantinaya alındığı öğrenildi.
-
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Minik Serçe'nin İstanbul Kanlıca'daki evinde doktor kontrolünde karantinaya alındığı öğrenildi.
-
Türkiye'nin en değerli müzik ikonlarından Sezen Aksu'dan sevenlerini üzen bir sağlık haberi geldi. Usta sanatçının yaptırdığı Covid-19 testi pozitif sonuçlandı.
-
Aksu'nun İstanbul Kanlıca'daki yalısında karantinaya alındığı öğrenildi.
-
KARDEŞİ DUYURDU
Karantinaya giren sanatçının sağlık durumu hakkında kardeşi Nihat Yıldırım bilgi verdi.Yıldırım evde tedavisi süren Sezen Aksu?nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
12 Ocak 2026