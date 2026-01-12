Sezen Aksu'dan Kötü Haber!

KARDEŞİ DUYURDU Karantinaya giren sanatçının sağlık durumu hakkında kardeşi Nihat Yıldırım bilgi verdi.Yıldırım evde tedavisi süren Sezen Aksu?nun hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en değerli müzik ikonlarından Sezen Aksu'dan sevenlerini üzen bir sağlık haberi geldi. Usta sanatçının yaptırdığı Covid-19 testi pozitif sonuçlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net