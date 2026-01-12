Ayrılsak Da Beraberiz'in Berna'sı 18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
2000'li yılların sevilen dizisi Ayrılsak da Beraberiz'de Berna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Janset Paçalı 18 yıl sonra ortaya çıktı.
'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizilerle 2000'li yıllara damga vuran Janset Paçal uzun zamandır ekranlardan uzak yaşıyor.
Şimdilerde 54 yaşında olan ünlü oyuncu son olarak Saba Tümer'in programına konuk oldu.
Tümer'in programa katılan Paçal, 18 yıldır neden dizilerde rol almadığını açıkladı.
Ünlü isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
"Ben bayağıdır duruyorum. Televizyonda, ana ekranlarda 18 yıldır 'dur'uğum. İstemiyorum. Böyle çok mutluyum. 3 saatlik dizi mi olur? Hayat ana ekranda yürümüyor. Başka şeyler de var, oradan yürüyoruz; tiyatro var, film var."
'PARALARI YETMEZ'
Oyuncu, "Televizyondan harika bir proje gelse kabul etmez misin?" sorusuna olumsuz yanıt verdi: "Paraları yetmez. Beni öyle çalıştırmak için biraz cüzdanları açmak gerekiyor. Çok zor. Baktığım zaman kim üşüyor, kim aç, kimin parası ödenmemiş, kim sersefil çalışıyor, o kadar iyi anlıyorum ki ve hiç 'Keşke şunda oynasaydım' demiyorum."
Paçal, dizi setlerindeki çalışma şartlarının oyuncuları tükettiğini söyledi:
"BENİM ŞALTER ATTI"
"Ben günde 12-14-16 saat çalışamam. Onlar eskiden, o cahil zamanımdaydı. Sonra o yorgunluğu, o bedenen tükendiğin durumu, daha doğrusu karşı tarafın bunun kıymetini bilmediğini gördüğünde diyorsun ki; 'Ben senin kölen değilim, biz birlikte bir iş yapıyoruz, bunun da birtakım kuralları var'. Yani aç biilaç, soğukta üşüyüp sıcakta terleyip, sette 16 saat çalıştırılıp, sonra da bunu yapmaya mecburmuşum gibi davranılınca benim şalter attı."