Ayrılsak Da Beraberiz'in Berna'sı 18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

"BENİM ŞALTER ATTI"

"Ben günde 12-14-16 saat çalışamam. Onlar eskiden, o cahil zamanımdaydı. Sonra o yorgunluğu, o bedenen tükendiğin durumu, daha doğrusu karşı tarafın bunun kıymetini bilmediğini gördüğünde diyorsun ki; 'Ben senin kölen değilim, biz birlikte bir iş yapıyoruz, bunun da birtakım kuralları var'. Yani aç biilaç, soğukta üşüyüp sıcakta terleyip, sette 16 saat çalıştırılıp, sonra da bunu yapmaya mecburmuşum gibi davranılınca benim şalter attı."