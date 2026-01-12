Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Bakan Uraloğlu kar bilançosunu açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapalı!
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Komedi Dünyasında Kriz

Cem Yılmaz ve Kaan Sekban arasında ipler gerildi

    Komedyen Cem yılmaz, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk oldu. Yılmaz'ın meslektaşı Kaan Sekban hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

    Programın formatı gereği "O mu bu mu" konseptli oyun sırasında kendisine Feyyaz Yiğit ve Kaan Sekban seçenekleri sunulan Yılmaz, Yiğit'i seçerek Sekban'la aralarında dargınlık olduğunu açıkladı.

    Yılmaz, "Kaan kardeşimiz Harbiye'deki gösterisini onun için benim açmamı istemişti." Dediği sözlerine stüdyo kahkaha ile karşılık verdi.

    Sunucu Melis İşiten'in bu isteğe nasıl karşılık verdiğini sorması üzerine Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

    "İnsanların istekleri olur. Bu gerçek bir hayat hikâyesi; benden böyle bir şey istedi. Yapmadığım için de darılmış olabilir. İstemesi doğru ama benim de bunu yapmak istememem en doğal hakkım."

    "DARILSA DAHA İYİ OLUR"

    İşiten bu sözlerin karşısında "Darılmamıştır" şeklinde yorum yaptı. Cem yılmaz gülerek "Darılsa daha iyi" yanıtını verdi

    Kaan Sekban'dan ünlü komedyenin bu imalı söylemlerine cevap gecikmedi. Sekban, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve olayın aslını anlattı.

    "Tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış. Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki. Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem. O dönem aramız çok iyiydi benim gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsen ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu'ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık" dedi.

    Sekban, devamında Melis İşiten'e de sitemde bulundu.

    "Ayrıca alaycı tavrından ötürü Melis İşiten'e de teessüflerimi iletiyorum" 

    Sekban sözlerine şunları da ekledi:

    "Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, kendini benden ve benim gibi 'yeni yetme' komedyenlerden daha yüce gören ister şarkıcı ister oyuncu ister komedyen herkes umarım bir gün benim ve benim gibi yeni yetme nice ismin toplumsal dertler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler karşısında bizim çıkardığımız sesin %1'ini çıkaracak cesarete sahip olur." dedi.

12 Ocak 2026