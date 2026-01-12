Komedi Dünyasında Kriz

Kaan Sekban'dan ünlü komedyenin bu imalı söylemlerine cevap gecikmedi. Sekban, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve olayın aslını anlattı.

"Tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış. Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki. Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem. O dönem aramız çok iyiydi benim gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsen ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu'ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık" dedi.