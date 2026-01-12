Komedi Dünyasında Kriz
Cem Yılmaz ve Kaan Sekban arasında ipler gerildi
Komedyen Cem yılmaz, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk oldu. Yılmaz'ın meslektaşı Kaan Sekban hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Programın formatı gereği "O mu bu mu" konseptli oyun sırasında kendisine Feyyaz Yiğit ve Kaan Sekban seçenekleri sunulan Yılmaz, Yiğit'i seçerek Sekban'la aralarında dargınlık olduğunu açıkladı.
Yılmaz, "Kaan kardeşimiz Harbiye'deki gösterisini onun için benim açmamı istemişti." Dediği sözlerine stüdyo kahkaha ile karşılık verdi.
Sunucu Melis İşiten'in bu isteğe nasıl karşılık verdiğini sorması üzerine Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanların istekleri olur. Bu gerçek bir hayat hikâyesi; benden böyle bir şey istedi. Yapmadığım için de darılmış olabilir. İstemesi doğru ama benim de bunu yapmak istememem en doğal hakkım."
"DARILSA DAHA İYİ OLUR"
İşiten bu sözlerin karşısında "Darılmamıştır" şeklinde yorum yaptı. Cem yılmaz gülerek "Darılsa daha iyi" yanıtını verdi
Kaan Sekban'dan ünlü komedyenin bu imalı söylemlerine cevap gecikmedi. Sekban, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve olayın aslını anlattı.
"Tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış. Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki. Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem. O dönem aramız çok iyiydi benim gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsen ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu'ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık" dedi.
Sekban, devamında Melis İşiten'e de sitemde bulundu.
"Ayrıca alaycı tavrından ötürü Melis İşiten'e de teessüflerimi iletiyorum"
Sekban sözlerine şunları da ekledi:
"Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, kendini benden ve benim gibi 'yeni yetme' komedyenlerden daha yüce gören ister şarkıcı ister oyuncu ister komedyen herkes umarım bir gün benim ve benim gibi yeni yetme nice ismin toplumsal dertler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler karşısında bizim çıkardığımız sesin %1'ini çıkaracak cesarete sahip olur." dedi.