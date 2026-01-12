Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Bakan Uraloğlu kar bilançosunu açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapalı!
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Motorine zam gelecek
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
İstinat Duvarı Çöktü: 5 Katlı Binada Büyük Tehlike!

İstanbul Eyüpsultan'da yağışların ve inşaat çalışmalarının etkisiyle çöken istinat duvarı, bitişikteki binanın giriş katında hasara yol açarken; can güvenliği tehlikeye giren mahalle sakinleri yetkililerden acil müdahale bekliyor.

  1. <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">Yağış ve İnşaat Çalışmaları Duvarı Yerle Bir Ettİ</b> Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bitişiğindeki istinat duvarı, şiddetli yağışların etkisiyle cumartesi günü büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesinde, çevre binaların borularından akan suların ve bölgede devam eden yoğun inşaat çalışmalarının da etkili olduğu iddia edildi.

  2. <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Moloz Yığınları Giriş Kattaki Daireye Girdi</b> Duvarın sarsıntıyla yıkılması sonucu dağılan moloz ve tuğla parçaları, hemen yakındaki binanın giriş katında bulunan daireye isabet etti. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu dairede yaşayanlar, duvardan kopan parçaların evlerine zarar vermesiyle büyük korku yaşadı.

  3. <b data-path-to-node="5" data-index-in-node="0">"1,5 Yıldır Uyarıyordum Ama Sonuç Alamadım"</b> Daire sakini Özkan, yaklaşık 1,5 yıl önce taşındığı evinde istinat duvarıyla ilgili defalarca belediyeye başvuru yaptığını dile getirdi. Hem bina yöneticisini hem de apartman sakinlerini önlem alınması yönünde uyardığını savunan mağdur vatandaş, tüm çabalarına rağmen beklenen adımın atılmadığını öne sürdü.

  4. <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Çöken Duvarın Yarattığı Tahribat Dronla Görüntülendi</b> Yaşanan tehlikenin boyutu, facianın hemen ardından havadan dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, 5 katlı binanın dibindeki duvarın tamamen yıkıldığı ve devasa bir toprak kütlesinin binaya doğru kaydığı açıkça görüldü.

  5. <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="0">"Harekete Geçmek İçin Can Kaybı Mı Olması Gerekiyor?"</b> Yargı sürecinin devam ettiğini belirten daire sakini Özkan, çocuklarının korkudan evde duramadığını ifade ederek sitem etti. Can ve mal güvenliğinin olmadığını vurgulayan Özkan, toprağın bir an önce kaldırılmasını ve istinat duvarının yeniden inşa edilmesini talep ederek yetkililere seslendi.

12 Ocak 2026