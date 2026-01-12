İstinat Duvarı Çöktü: 5 Katlı Binada Büyük Tehlike!

"Harekete Geçmek İçin Can Kaybı Mı Olması Gerekiyor?" Yargı sürecinin devam ettiğini belirten daire sakini Özkan, çocuklarının korkudan evde duramadığını ifade ederek sitem etti. Can ve mal güvenliğinin olmadığını vurgulayan Özkan, toprağın bir an önce kaldırılmasını ve istinat duvarının yeniden inşa edilmesini talep ederek yetkililere seslendi.