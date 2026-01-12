İstinat Duvarı Çöktü: 5 Katlı Binada Büyük Tehlike!
İstanbul Eyüpsultan'da yağışların ve inşaat çalışmalarının etkisiyle çöken istinat duvarı, bitişikteki binanın giriş katında hasara yol açarken; can güvenliği tehlikeye giren mahalle sakinleri yetkililerden acil müdahale bekliyor.
Yağış ve İnşaat Çalışmaları Duvarı Yerle Bir Ettİ Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bitişiğindeki istinat duvarı, şiddetli yağışların etkisiyle cumartesi günü büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesinde, çevre binaların borularından akan suların ve bölgede devam eden yoğun inşaat çalışmalarının da etkili olduğu iddia edildi.
Moloz Yığınları Giriş Kattaki Daireye Girdi Duvarın sarsıntıyla yıkılması sonucu dağılan moloz ve tuğla parçaları, hemen yakındaki binanın giriş katında bulunan daireye isabet etti. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu dairede yaşayanlar, duvardan kopan parçaların evlerine zarar vermesiyle büyük korku yaşadı.
"1,5 Yıldır Uyarıyordum Ama Sonuç Alamadım" Daire sakini Özkan, yaklaşık 1,5 yıl önce taşındığı evinde istinat duvarıyla ilgili defalarca belediyeye başvuru yaptığını dile getirdi. Hem bina yöneticisini hem de apartman sakinlerini önlem alınması yönünde uyardığını savunan mağdur vatandaş, tüm çabalarına rağmen beklenen adımın atılmadığını öne sürdü.
Çöken Duvarın Yarattığı Tahribat Dronla Görüntülendi Yaşanan tehlikenin boyutu, facianın hemen ardından havadan dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, 5 katlı binanın dibindeki duvarın tamamen yıkıldığı ve devasa bir toprak kütlesinin binaya doğru kaydığı açıkça görüldü.
"Harekete Geçmek İçin Can Kaybı Mı Olması Gerekiyor?" Yargı sürecinin devam ettiğini belirten daire sakini Özkan, çocuklarının korkudan evde duramadığını ifade ederek sitem etti. Can ve mal güvenliğinin olmadığını vurgulayan Özkan, toprağın bir an önce kaldırılmasını ve istinat duvarının yeniden inşa edilmesini talep ederek yetkililere seslendi.