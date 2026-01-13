Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
Dünyanın En Eski Şehirleri Listesinde

  1. Binlerce yıl önce kurulan, imparatorluklara ev sahipliği yapan, savaşlar ve felaketler atlatan bu şehirlerde yaşam hala devam ediyor. İnsanlığın hafızası olarak görülen dünyanın en eski yerleşim yerleri, geçmişle bugünü bi araya getirirken listede Türkiye'den de bir şehir yer alıyor. İşte dünyanın en eski şehirleri...

  2. İmparatorluklar gören, savaşlar ve felaketler atlatan dünyanın en eski şehirlerinde yaşam sürerken, listede Türkiye'den bir kentin de yer alması dikkat çekti. Zamana meydan okuyan, dünyanın en eski şehirleri açıklandı. Bakın dünyanın en eski şehirleri listesinde Türkiye'den hangi şehir yer aldı. İşte o liste...

  3. <span class="cf0">Bir şehir d</span><span class="cf1">ü</span><span class="cf0">ş</span><span class="cf1">ünün: Ayn</span><span class="cf0">ı sokaklarda hem Tun</span><span class="cf1">ç Ça</span><span class="cf0">ğı insanlarının ayak izleri hem de bug</span><span class="cf1">ünün ad</span><span class="cf0">ımları var. Evlerin altında antik kalıntılar, pazar yerlerinde ise modern hayat akıyor. D</span><span class="cf1">ünyan</span><span class="cf0">ın bazı şehirleri, yalnızca "tarihi" olmakla kalmıyor; binlerce yıldır kesintisiz şekilde yaşamaya devam ediyor.</span><span>&nbsp;</span><span class="cf3">İşte insanların hala&nbsp;</span><span class="cf1">ya</span><span class="cf0">şadığı,<span>&nbsp;</span><strong>d</strong></span><strong><span class="cf1">ünyan</span><span class="cf0">ın en eski şehirleri</span><span class="cf2">....</span></strong>

  4. <p><strong>ŞAM, SURİYE</strong></p> <p>Yaklaşık 11.000 yıllık geçmişiyle Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri kabul ediliyor. Emevi Camii, dar sokaklar, avlulu evler? Şehir, Roma'dan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyetin izlerini taşıyor. Tüm zorluklara rağmen Şam'da hayat sürüyor; bu da onu yalnızca tarihi değil, aynı zamanda dirençli bir&nbsp;şehir yapıyor.</p>

    Yaklaşık 11.000 yıllık geçmişiyle Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri kabul ediliyor. Emevi Camii, dar sokaklar, avlulu evler? Şehir, Roma'dan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyetin izlerini taşıyor. Tüm zorluklara rağmen Şam'da hayat sürüyor; bu da onu yalnızca tarihi değil, aynı zamanda dirençli bir şehir yapıyor.

    Arkeolojik bulgulara göre Eriha'nın geçmişi 10.000 yılın üzerine çıkıyor. İnsanlığın tarıma geçtiği ilk dönemlere tanıklık eden bu şehir, dünyanın en eski surlarına da ev sahipliği yapıyor. Bugün hâlâ binlerce insanın yaşadığı Eriha, medeniyetin başlangıç noktalarından biri.

  6. <p><strong>BYBLOS, LÜBNAN</strong></p> <p>Fenikelilerin önemli liman kentlerinden biri olan Byblos, yaklaşık 7.000 yıldır kesintisiz yerleşime açık. Adını papirüsten alan bu&nbsp;şehir, yazının ve ticaretin yayılmasında kilit rol oynadı. Antik limanı, tapınakları ve kaleleriyle geçmiş, bugünün içine karışmış durumda.</p>

    Fenikelilerin önemli liman kentlerinden biri olan Byblos, yaklaşık 7.000 yıldır kesintisiz yerleşime açık. Adını papirüsten alan bu şehir, yazının ve ticaretin yayılmasında kilit rol oynadı. Antik limanı, tapınakları ve kaleleriyle geçmiş, bugünün içine karışmış durumda.

    Yaklaşık 6.000 yıllık geçmişiyle Halep, tarih boyunca ticaret yollarının kesişme noktası oldu. Ünlü Halep Kalesi, şehrin merkezinde hâlâ dimdik ayakta. Savaşın yarattığı tahribata rağmen, şehir yaşamaya devam ediyor ve tarihsel sürekliliğini koruyor.

  8. <p><strong>ATİNA, YUNANİSTAN</strong></p> <p>Atina, yaklaşık 3.400 yıldır kesintisiz olarak yerleşim görüyor. Demokrasi, felsefe ve sanatın beşiği olarak kabul edilen şehir, antik dünyayla modern yaşamın iç içe geçtiği nadir&nbsp;örneklerden biri. Akropolis'in gölgesinde kahve içmek, zamanın katmanlarını aynı anda hissettiren bir deneyim sunuyor.</p>

    Atina, yaklaşık 3.400 yıldır kesintisiz olarak yerleşim görüyor. Demokrasi, felsefe ve sanatın beşiği olarak kabul edilen şehir, antik dünyayla modern yaşamın iç içe geçtiği nadir örneklerden biri. Akropolis'in gölgesinde kahve içmek, zamanın katmanlarını aynı anda hissettiren bir deneyim sunuyor.

    Yaklaşık 2.700 yıllık geçmişiyle İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış eşsiz bir şehir. Antik Byzantion'dan bugünün metropolüne uzanan bu kesintisiz yaşam, kenti yalnızca bir tarih sahnesi değil, yaşayan bir uygarlık mirası haline getiriyor. Her semt, başka bir çağın izini taşıyor.

13 Ocak 2026