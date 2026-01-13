Dünyanın En Eski Şehirleri Listesinde

ŞAM, SURİYE

Yaklaşık 11.000 yıllık geçmişiyle Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri kabul ediliyor. Emevi Camii, dar sokaklar, avlulu evler? Şehir, Roma'dan Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyetin izlerini taşıyor. Tüm zorluklara rağmen Şam'da hayat sürüyor; bu da onu yalnızca tarihi değil, aynı zamanda dirençli bir şehir yapıyor.