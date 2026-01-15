Vatandaşlık Maaşında Takvim Netleşiyor
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve ?vatandaşlık maaşı? olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için hazırlıklar hız kazandı.
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve ?vatandaşlık maaşı? olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için hazırlıklar hız kazandı. İlgili bakanlıkların yürüttüğü çalışmalar kapsamında sistemin ilk aşamada haziran ayında pilot uygulama olarak devreye alınması planlanıyor.
Yeni modelle birlikte mevcut sosyal yardımların yanı sıra, gelir seviyesi yetersiz olan hanelere ek destek sağlanması hedefleniyor. Pilot uygulamanın ardından sistemin kademeli şekilde Türkiye geneline yayılması öngörülüyor.
En Düşük Emekli Maaşı Alanlar da Kapsamda
Ekonomi Koordinasyon Kurulu?nda yapılan değerlendirmelerde, en düşük emekli aylığıyla geçinmek zorunda kalan vatandaşların da yeni sistem içinde ele alınması benimsendi.
Bu kapsamda, gelir seviyesi yetersiz kalan emekliler için kalıcı bir destek mekanizması oluşturulması planlanıyor.
Sosyal Güvenlik Şemsiyesi Genişliyor
Yeni sistemle yalnızca aileler değil, yaşlı bireyler de daha güçlü bir sosyal koruma altına alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalarda bu modelin uzun vadeli bir sosyal güvenlik reformunun parçası olduğunu vurgulamıştı.
Pilot Uygulama 2026, Yaygınlaşma 2027
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlık maaşının 2026 yılında pilot illerde uygulanacağını, 2027 yılında ise ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
Sosyal Yardımlar Tek Çatı Altında Toplanacak
Uzmanlara göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi?nin temel hedeflerinden biri, farklı kurumlar tarafından sağlanan sosyal yardımları tek bir çatı altında toplamak.
Böylece hem bürokrasi azalacak hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılacak.
Kimler Vatandaşlık Maaşından Yararlanabilecek?
Vatandaşlık maaşında bireysel gelir değil, hanehalkı toplam geliri dikkate alınacak. Gelir testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacak.
*Hane geliri asgari ücretin altında olanlar sisteme dahil edilecek
*SGK'dan 65 yaş aylığı gibi sınırlı gelir elde edenler belirli ölçülerde yararlanabilecek
*Öğrenciler, askerler ve işsizlik ödeneği alanlar kapsam dışında kalacak
Gelir Kriteri Nasıl Uygulanacak?
Yeni sistemde hedef, asgari ücretin altında geliri olan hane bırakmamak. Hane geliri asgari ücretin altında kalıyorsa, aradaki fark vatandaşlık maaşı olarak ödenecek.
Örneğin:*Hane geliri 15 bin TL ise, eksik kalan tutar destek olarak verilecek*Hane geliri 20 bin TL ise, daha düşük tutarda ödeme yapılacak*Yani herkese aynı miktarda maaş değil, ihtiyaca göre değişen destek sağlanacak.
Ödemeler Nasıl Yapılacak?
Vatandaşlık maaşı otomatik olarak bağlanmayacak. Destekten yararlanmak isteyenlerin ilgili kurumlara başvurması gerekecek.
Yapılacak gelir testi sonrasında uygun bulunan hanelere ödeme, büyük ihtimalle ebeveynlerden birinin hesabına yatırılacak.