Vatandaşlık Maaşında Takvim Netleşiyor

Bu kapsamda, gelir seviyesi yetersiz kalan emekliler için kalıcı bir destek mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Sosyal Güvenlik Şemsiyesi Genişliyor

Yeni sistemle yalnızca aileler değil, yaşlı bireyler de daha güçlü bir sosyal koruma altına alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalarda bu modelin uzun vadeli bir sosyal güvenlik reformunun parçası olduğunu vurgulamıştı.