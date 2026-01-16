18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Şartlar ağırlaştı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En Çok Kazandıracak Meslekler!

250 bin TL maaş vadediyor

  1. Küresel ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesi, dijital dönüşümün hız kazanması ve nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç, bazı meslek gruplarını diğerlerinin çok önüne taşıyor.

  2. &nbsp;2026 öngörüleri; teknoloji, finans, sağlık ve savunma sektörlerinde uzmanlaşan profesyonellerin kazançlarında tarihi artışlara işaret ediyor.

  3. &nbsp;Aylık 250 bin TL seviyelerine ulaşan gelir potansiyeliyle bu alanlar, yalnızca yeni mezunların değil, kariyerinde yön değiştirmek isteyenlerin de en çok ilgi gösterdiği meslekler arasında yer alıyor.&nbsp;

  4. 2026 verileri ışığında, yüksek kazanç vadeden ve geleceği şekillendiren meslekler dikkat çekiyor.

  İŞTE DİKKAT ÇEKEN O MESLEKLER...

AI ETİK VE UYUM DENETÇİSİ:

Yapay zekanın kararlarının yasalara ve insan haklarına uygunluğunu denetleyen hukuk-teknoloji hibrit rolü.

    AI ETİK VE UYUM DENETÇİSİ:

     

    Yapay zekanın kararlarının yasalara ve insan haklarına uygunluğunu denetleyen hukuk-teknoloji hibrit rolü.

  PROMPT MÜHENDİSİ

(AI Fısıldayıcısı):

    (AI Fısıldayıcısı): 

  SİBER GÜVENLİK ANALİSTİ:

Dijital varlıkları saldırılardan koruyan, "etik hacker" yetkinliğine sahip stratejik koruyucular.

    Dijital varlıkları saldırılardan koruyan, "etik hacker" yetkinliğine sahip stratejik koruyucular.

  BÜYÜK VERİ (BİG DATA) DEDEKTİFİ:

Karmaşık veri yığınları içinden şirketlere para kazandıracak "gizli ipuçlarını" bulan analiz uzmanları.

    Karmaşık veri yığınları içinden şirketlere para kazandıracak "gizli ipuçlarını" bulan analiz uzmanları.

  BULUT BİLİŞİM (CLOUD) MİMARI:

Şirketlerin tüm operasyonlarını dijital bulut sistemlerine taşıyan ve güvenliğini sağlayan mühendisler.

    Şirketlerin tüm operasyonlarını dijital bulut sistemlerine taşıyan ve güvenliğini sağlayan mühendisler.

  METAVERSE/VR DENEYİM TASARIMCISI:

Sanal dünyalarda dijital ofisler, mağazalar ve etkinlik alanları kurgulayan mimarlar.

    Sanal dünyalarda dijital ofisler, mağazalar ve etkinlik alanları kurgulayan mimarlar.

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UZMANI (KARBON DENETÇİSİ):

Şirketlerin karbon ayak izini ölçen ve "yeşil sertifika" süreçlerini yöneten uzmanlar.

    Şirketlerin karbon ayak izini ölçen ve "yeşil sertifika" süreçlerini yöneten uzmanlar.

  YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSİ:

Güneş, rüzgar ve özellikle 2026'da öne çıkan Hidrojen enerjisi üzerine çalışan mühendisler.

    Güneş, rüzgar ve özellikle 2026'da öne çıkan Hidrojen enerjisi üzerine çalışan mühendisler.

  RÜZGAR TÜRBİNİ SERVİS TEKNİSYENİ:

Sahada çalışmayı seven, yüksek kazançlı ve 2026'nın en hızlı büyüyen teknik mesleklerinden biri.

    Sahada çalışmayı seven, yüksek kazançlı ve 2026'nın en hızlı büyüyen teknik mesleklerinden biri.

16 Ocak 2026