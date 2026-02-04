İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Bob Ross'un Canlı Yayında Yaptığı 3 Eseri Rekor Fiyata Satıldı!

  1. Televizyon tarihinin ikonik ismi Bob Ross'un üç orijinal eseri, Bonhams müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 1 milyon 270 bin dolara satıldı. Satış geliri ise Ross'un da programlarının yayınlandığı kamu medyasına bağışlandı.

    Televizyon tarihinin ikonik ismi Bob Ross'un üç orijinal eseri, Bonhams müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 1 milyon 270 bin dolara satıldı. Satış geliri ise Ross'un da programlarının yayınlandığı kamu medyasına bağışlandı.

    Efsane televizyon ressamı 'Bob Ross'un 1980 ve 90'lı yıllar arasında yayınlanan 'The Joy of Painting' programında canlı yayında yaptığı eserleri, ABD'de görücüye çıktı.

    TAHMİNLERİN ÜSTÜNDE SATILDI
    Bonhams Müzayede Evi'nde gerçekleşen açık artırma, Bob Ross hayranlarını heyecanlanırdı. Usta ressamın televizyon programında canlı yayın esnasında yaptığı üç eseri toplamda 1 milyon 270 bin dolara (55 milyon 240 bin TL) satılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    GELİR KAMU TELEVİYONLARINA BAĞIŞLANDI
    Tabloların satışından elde edilen gelir, Bob Ross'un programlarının yayınlandığı ve gelişimine büyük katkı sağladığı kamu medya kuruluşlarına aktarıldı. Yapılan satışın kamu televizyonlarına "anlamlı katkı sağlayacağı" ifade edildi.

    "TARİF EDİLEMEZ BİR GURUR"
    Kamu medyası yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Bob, hayatı boyunca paylaşmanın ve öğretmenin önemini vurguladı. Bugün onun mirasının, yine halka hizmet eden medya kanallarına destek olması bizler için tarif edilemez bir gurur" ifadelerine yer verdi.

4 Şubat 2026