Sabah Saatlerinde Çay Mı Kahve Mi İçilmeli?

Ülkemizde en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay ve kahvenin, zaman zaman faydaları ve zararları tartışma konusu oluyor. Uzmanlar bu konuda sık sık açıklamalarda bulunurken, "Sabahları çay mı içilmeli yoksa güne kahveyle mi başlanmalı?" sorusu da merak uyandırdı. İşte sağlık koşullarını riske atmadan kahve ve çayı doğru zamanda tüketmek ile ilgili merak edilenler...