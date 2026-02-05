Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısı
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Sabah Saatlerinde Çay Mı Kahve Mi İçilmeli?

Uzmanlardan reflü ve gastrit uyarısı

    Ülkemizde en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay ve kahvenin, zaman zaman faydaları ve zararları tartışma konusu oluyor. Uzmanlar bu konuda sık sık açıklamalarda bulunurken, "Sabahları çay mı içilmeli yoksa güne kahveyle mi başlanmalı?" sorusu da merak uyandırdı. İşte sağlık koşullarını riske atmadan kahve ve çayı doğru zamanda tüketmek ile ilgili merak edilenler...

    Sabah rutininin vazgeçilmezi olan çay ve kahve, hangi saatlerde ve nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda uzmanları ikiye ayırıyor. Özellikle mide rahatsızlıklarının artmasıyla birlikte, güne hangi içecekle başlanmasının daha sağlıklı olduğu sorusu yeniden gündeme taşındı.

    Çay, kahveye göre daha düşük kafeinli olduğu için sabah saatlerinde daha güvenli kabul ediliyor.

    REFLÜ VE GASTRİTE NEDEN OLUYOR Uzmanlar, sabah saatlerinde tüketilen içeceklerin sindirim sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle aç karnına içilen kahvenin mide asidini artırarak reflü ve gastrit şikayetlerini daha da arttırdığına dikkat çekiyor.

    Bu yüzden kahvenin uyanır uyanmaz değil, kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye ediliyor. 

    Çayın ise daha düşük kafein içeriği sayesinde mideyi kahveye kıyasla daha az zorladığı ifade ediliyor.

    KOYU ÇAYA DİKKAT

    Ancak uzmanlar, koyu ve aşırı tüketilen çayın da mide hassasiyetine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Sabah saatlerinde açık çayın tercih edilmesi ve ölçünün kaçırılmaması gerektiğine konusunda uyarıda bulunuyor. 

    KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

    Beslenme uzmanlarına göre, güne hangi içecekle başlanması gerektiği kişiden kişiye değişiyor. Mide rahatsızlığı olanların çayı tercih etmesi önerilirken, enerji ihtiyacı yüksek ancak mide sorunu yaşamayan bireyler için kahvaltı sonrası kahvenin daha uygun bir seçenek olabileceği belirtiliyor.

5 Şubat 2026