Sabah Saatlerinde Çay Mı Kahve Mi İçilmeli?
Uzmanlardan reflü ve gastrit uyarısı
Ülkemizde en çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay ve kahvenin, zaman zaman faydaları ve zararları tartışma konusu oluyor. Uzmanlar bu konuda sık sık açıklamalarda bulunurken, "Sabahları çay mı içilmeli yoksa güne kahveyle mi başlanmalı?" sorusu da merak uyandırdı. İşte sağlık koşullarını riske atmadan kahve ve çayı doğru zamanda tüketmek ile ilgili merak edilenler...
Sabah rutininin vazgeçilmezi olan çay ve kahve, hangi saatlerde ve nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda uzmanları ikiye ayırıyor. Özellikle mide rahatsızlıklarının artmasıyla birlikte, güne hangi içecekle başlanmasının daha sağlıklı olduğu sorusu yeniden gündeme taşındı.
Çay, kahveye göre daha düşük kafeinli olduğu için sabah saatlerinde daha güvenli kabul ediliyor.
REFLÜ VE GASTRİTE NEDEN OLUYOR Uzmanlar, sabah saatlerinde tüketilen içeceklerin sindirim sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle aç karnına içilen kahvenin mide asidini artırarak reflü ve gastrit şikayetlerini daha da arttırdığına dikkat çekiyor.
Bu yüzden kahvenin uyanır uyanmaz değil, kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Çayın ise daha düşük kafein içeriği sayesinde mideyi kahveye kıyasla daha az zorladığı ifade ediliyor.
KOYU ÇAYA DİKKAT
Ancak uzmanlar, koyu ve aşırı tüketilen çayın da mide hassasiyetine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Sabah saatlerinde açık çayın tercih edilmesi ve ölçünün kaçırılmaması gerektiğine konusunda uyarıda bulunuyor.
KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR
Beslenme uzmanlarına göre, güne hangi içecekle başlanması gerektiği kişiden kişiye değişiyor. Mide rahatsızlığı olanların çayı tercih etmesi önerilirken, enerji ihtiyacı yüksek ancak mide sorunu yaşamayan bireyler için kahvaltı sonrası kahvenin daha uygun bir seçenek olabileceği belirtiliyor.