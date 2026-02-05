Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısı
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Dünyanın En İyi 10 Şarküteri

Türkiye'den bir lezzet rakiplerine fark attı!

  1. Dünyanın en popüler ve en prestijli platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 10 Şarküteri Ürünü" listesini yayımladı. Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve oylamalarla hazırlanan listede Türkiye'den bir lezzet ilk 3'e yerleşerek damga vurdu.

  2. Dünyaca ünlü gastronomi rehberi "TasteAtlas", sık sık hazırladığı listelerle gündeme geliyor. Farklı ülkelerden sayısız geleneksel lezzeti belirli bir kategoride değerlendiren popüler platform, bu kez "Dünyanın En İyi 10 Şarküteri Ürünü" listesiyle gündeme geldi.

  3. Yüzlerce lezzetin kıyasıya yarıştığı listede en dikkat çeken detay ise Afyonkarahisar'ın geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine has baharat dengesiyle damak çatlatan lezzeti oldu.

  4. İşte, "Dünyanın En İyi 10 Şarküteri Ürünü" listesi...

  5. Carnati de Pleşcoi - Romanya

  6. Salsiccia - İtalya

  7. Merguez - Arap ülkeleri

  8. Alheira de Mirandela - Portekiz

  9. Chistorra - İspanya

  10. Nürnberger Bratwürste - Almanya

  11. Choriza a la parilla - Arjantin

  12. <p>LİSTENİN 3'ÜNCÜ SIRASINA AFYONKARAHİSAR LEZZETİ DAMGA VURDU!</p> <p>Dünya lezzetlerinin gözler önüne serildiği listeye Afyonkarahisar sucuğu, 3. sırada yer alarak damga vurdu.&nbsp;</p>

  13. Yağlı ve yumuşak bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkan Afyonkarahisar sucuğu, daha dengeli bir baharat oranına sahip olup, hafif ve damakta derin bir iz bırakır.&nbsp;

  14. Hem üretim tekniği hem de saf içeriğiyle nam salan bu özel lezzet, uluslararası lezzet platformuna da damga vurdu.

5 Şubat 2026