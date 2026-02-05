Dünyanın En İyi 10 Şarküteri
Türkiye'den bir lezzet rakiplerine fark attı!
Dünyanın en popüler ve en prestijli platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 10 Şarküteri Ürünü" listesini yayımladı. Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve oylamalarla hazırlanan listede Türkiye'den bir lezzet ilk 3'e yerleşerek damga vurdu.
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi "TasteAtlas", sık sık hazırladığı listelerle gündeme geliyor. Farklı ülkelerden sayısız geleneksel lezzeti belirli bir kategoride değerlendiren popüler platform, bu kez "Dünyanın En İyi 10 Şarküteri Ürünü" listesiyle gündeme geldi.
Yüzlerce lezzetin kıyasıya yarıştığı listede en dikkat çeken detay ise Afyonkarahisar'ın geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine has baharat dengesiyle damak çatlatan lezzeti oldu.
İşte, "Dünyanın En İyi 10 Şarküteri Ürünü" listesi...
Carnati de Pleşcoi - Romanya
Salsiccia - İtalya
Merguez - Arap ülkeleri
Alheira de Mirandela - Portekiz
Chistorra - İspanya
Nürnberger Bratwürste - Almanya
Choriza a la parilla - Arjantin
LİSTENİN 3'ÜNCÜ SIRASINA AFYONKARAHİSAR LEZZETİ DAMGA VURDU!
Dünya lezzetlerinin gözler önüne serildiği listeye Afyonkarahisar sucuğu, 3. sırada yer alarak damga vurdu.
Yağlı ve yumuşak bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkan Afyonkarahisar sucuğu, daha dengeli bir baharat oranına sahip olup, hafif ve damakta derin bir iz bırakır.
Hem üretim tekniği hem de saf içeriğiyle nam salan bu özel lezzet, uluslararası lezzet platformuna da damga vurdu.