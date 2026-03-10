Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Trafik Cezaları 2026: Multimedya Ekranı Ve Ses Sistemi Yasak Mı?

Araçlarda multimedya ekranları tamamen yasaklandı mı, CarPlay ve Android Auto kullanılmaya devam edecek mi? İşte merak edilenler.

  1. 2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, araç içi multimedya sistemlerinin kullanımına yönelik önemli sınırlamalar getiriyor. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda bazı maddeler değiştirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte sürüş sırasında dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

  2. Kanun kapsamında özellikle araçlarda kullanılan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarına ilişkin yeni kurallar getirildi. Sürücünün dikkatini dağıtan, görüş alanını etkileyen veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan sistemler artık daha sıkı denetim altında olacak.

  3. <p><strong>MULTİMEDYA EKRANLARINA AĞIR PARA CEZASI</strong></p><p>Yeni düzenleme kapsamında araç içindeki elektronik cihazların kullanımına ilişkin cezalar da yeniden belirlendi.</p><p>Kurallara uygun kullanılmayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları için sürücülere 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.</p><p>Ancak en dikkat çeken yaptırım, sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde kalan görüntü cihazlarına yönelik oldu. Buna göre belirtilen şartlara uymayan cihazları araçta bulunduran ve kullanan sürücülere 21 bin TL idari para cezası verilecek. Ayrıca söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.</p><p>Bu düzenlemenin özellikle sonradan takılan, büyük ekranlı ve standart dışı multimedya sistemlerini hedef aldığı belirtiliyor.</p>

  4. <p><strong>SONRADAN TAKILAN DOUBLE TEYPLER RİSK ALTINDA</strong></p><p>Yeni düzenlemenin ardından araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri de sonradan takılan ekranlı double teypler oldu.</p><p>Yetkililer, sürücünün görüş alanını etkileyen veya dikkatini dağıtan büyük ekranlı ve standart dışı sistemlerin yeni düzenleme kapsamında değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle araçlara sonradan monte edilen bazı multimedya sistemleri için yüksek para cezaları ve trafikten men yaptırımı söz konusu olabiliyor.</p>

  5. <p><strong>CARPLAY VE ANDROİD AUTO YASAK MI?</strong></p><p>Sürücülerin gündemindeki bir diğer konu ise akıllı telefon entegrasyon sistemleri oldu.</p><p>CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin yeni düzenleme kapsamında tamamen yasaklandığına dair resmi bir ifade bulunmuyor. Genel yorumlara göre bu sistemler navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı işlevler için kullanıldığı sürece yasal kabul ediliyor.</p><p>Ancak seyir halindeyken bu sistemler üzerinden video izlenmesi veya sürücünün dikkatini ciddi şekilde dağıtacak uygulamaların kullanılması yasak kapsamına giriyor. Yani burada belirleyici olan cihazın varlığı değil, kullanım şekli olarak değerlendiriliyor.</p>

  6. <p><strong>FABRİKA ÇIKIŞLI SİSTEMLER GENELLİKLE KAPSAM DIŞINDA</strong></p><p>Uzmanlara göre araçların fabrika çıkışı olarak gelen entegre multimedya sistemleri çoğu zaman bu düzenlemenin dışında tutuluyor.</p><p>Bunun temel nedeni, bu sistemlerin araç üreticileri tarafından belirli güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlanması. Buna karşın sonradan takılan ve standartlara uymayan ekranlar için riskin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.</p>

  7. <p><strong>SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANIMINA DA AĞIR YAPTIRIM</strong></p><p>Yeni trafik düzenlemesi yalnızca multimedya ekranlarını değil, sürüş sırasında cep telefonu kullanımını da kapsıyor.</p><p>Seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin TL idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde ikinci kez yapılması durumunda ceza 10 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 20 bin TL'ye kadar çıkacak.</p><p>Ayrıca bu durumda sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınması da söz konusu olacak.</p>

10 Mart 2026