Trafik Cezaları 2026: Multimedya Ekranı Ve Ses Sistemi Yasak Mı?

SONRADAN TAKILAN DOUBLE TEYPLER RİSK ALTINDA

Yeni düzenlemenin ardından araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri de sonradan takılan ekranlı double teypler oldu.

Yetkililer, sürücünün görüş alanını etkileyen veya dikkatini dağıtan büyük ekranlı ve standart dışı sistemlerin yeni düzenleme kapsamında değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle araçlara sonradan monte edilen bazı multimedya sistemleri için yüksek para cezaları ve trafikten men yaptırımı söz konusu olabiliyor.