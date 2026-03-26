İzzet Yıldızhan'ın Neden Tutuklandığı Ortaya Çıktı!
Meğer katil zanlısını...
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklananlar arasında İzzet Yıldızhan da yer alıyordu. İzzet Yıldızhan'ın savcılıkta verdiği ifadeye ile tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan ifadesinde, olay gecesi gelen bir telefonla kavgadan haberdar olduğunu, detayları ise daha sonra öğrendiğini belirtti. İzzet Yıldızhan'la ilgili şoke eden detay ise kaçırma planı oldu.
21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sonrası yaptığı kaçış planı ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun kaçış trafiğini ise aile dostları İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü ortaya çıktı. Ünlü türkücünün tutuklanmasının asıl sebebinin de bu olduğu öğrenildi. İşte detaylar ve emniyetteki ifadesi;
İZZET YILDIZHAN NASIL DAHİL OLDU?
İzzet Yıldızhan saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası tarafından arandı ve olayın haberi verildi. Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. İzzet Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi.
CİNAYET ZANLISINI KAÇIRMA VE SAKLAMA
İzzet Yıldızhan'ın futbolcu cinayetinde tutuklanmasının asıl sebebi katil zanlısının kaçmasına yardım ve saklama girişimi oldu. Yıldızhan'ın 'Kasten Öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçme, kaçma veya delil karartma ihtimali de bulunduğu için tutuklandı.
İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ
İzzet Yıldızhan sorgusunda cinayet günü ve sonrasına dair soruları yanıtlamakta zorlandı. Ünlü türkücü sorulara sık sık "bilmiyorum" ve "hatırlamıyorum" yanıtlarını verdi. İfadesi şöyle:
-"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim...
-Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu'nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin'e whatsapp ya da sms atarak Alaattin'den haber var mı diye sordum. Metin'in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.
-Ben de akşam saatlerinde Ankara'dan çıkarak İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu (Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası) Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk."
Futbolcu cinayetinin zanlısı olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyette verdiği ifadesinde öldürme kastı olmadığını silahının aniden patladığını iddia etti.26 Mart 2026
