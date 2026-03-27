En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.İlk 5 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 14,32 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oranın 6 aylık verilerle birlikte yüzde 15?e yaklaşabileceği ifade ediliyor. Bu senaryoya göre en düşük emekli maaşının 22 bin 800 TL ile 23 bin TL bandına yükselmesi öngörülüyor.