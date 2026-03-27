En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SSK ve Bağ-Kur...
Emeklilerin gözü Temmuz 2026 zammında. TÜİK?in Mart ayı enflasyon verileri beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 3 aylık zam oranı netleşecek. Kalan 3 aylık enflasyon verileri ise nihai zam miktarını belirleyecek.
2026 Temmuz zammı heyecanı emekliler arasında giderek artıyor. Mart ayı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur maaşlarındaki ilk 3 aylık fark belli olacak. Geriye kalan 3 ayla birlikte 6 aylık enflasyon farkı, nihai zam oranını belirleyecek. Milyonlarca emekli "2026 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Temmuz zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz 2026 zammına çevrildi. TÜİK?in açıkladığı enflasyon verileri ve ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı şimdiden yüzde 14?ü aşarken, memur ve memur emeklileri için de yeni maaş hesapları netleşmeye başladı.
2026 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.İlk 5 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 14,32 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oranın 6 aylık verilerle birlikte yüzde 15?e yaklaşabileceği ifade ediliyor. Bu senaryoya göre en düşük emekli maaşının 22 bin 800 TL ile 23 bin TL bandına yükselmesi öngörülüyor.
4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama detayları
Emekli maaşları; sigorta türü, prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emeklileri: Enflasyon oranına göre doğrudan zam alıyor. 4C (memur emeklileri): Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor.
Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 10,2 seviyesinde hesaplanırken, bu oranın yüzde 10,8?e kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Memur ve memur emeklisi maaş tablosu
Tahmini artışlara göre;
En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 68.203 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 27.772 TL → 30.605 TL
Daha yüksek zam senaryosunda ise memur emekli aylığının 30 bin 700 TL seviyesini aşabileceği öngörülüyor.
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte belli olacak. Bu tarihte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaşlara yansıtılacak nihai artış kesinleşecek.