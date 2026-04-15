Bu Kan Grubundakiler Tip 2 Diyabete Yakalanıyor
Kan grubunuz kaderiniz mi?
Çin Tıp Üniversitesi Shengjing Hastanesi araştırmacıları, 51 sistematik derleme ve meta-analizi kapsayan devasa bir çalışma yayımladı.
Yüzlerce sağlık sonucunun kan gruplarıyla ilişkisi test edilirken, yalnızca bir kan grubu ile Tip 2 Diyabet arasındaki bağlantı "en güçlü bilimsel kanıt" (Sınıf I) kategorisine girdi.
B kan grubu ile Tip 2 Diyabet arasındaki ilişkiyi inceleyen 2024 tarihli kapsamlı araştırma, bu kan grubuna sahip bireylerde hastalık riskinin ortalama yüzde 28 daha yüksek olabileceğini gösterdi.
Bulgular, kan grubu ile sağlık arasındaki bağlantılara dair uzun süredir tartışılan konulara yeni bir veri seti sundu.
Araştırmanın kapsamı geniş tutuldu
Çin'deki Shengjing Hastanesi ve Çin Tıp Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, toplam 51 sistematik derleme ve meta-analizi bir araya getirdi.
Yaklaşık 270 farklı sağlık sonucu ile kan grupları arasındaki ilişkiler yeniden analiz edildi. Araştırmacılar, verileri değerlendirirken kanıt gücü, tutarlılık ve olası yanlılıkları dikkate aldı.
Sadece bir ilişki güçlü bulundu
Yapılan değerlendirmeler sonucunda incelenen yüzlerce bağlantı arasında yalnızca birinin güçlü bilimsel kanıt kriterlerini karşıladığı belirlendi.
Bu da B kan grubu ile Tip 2 Diyabet riski arasındaki ilişki oldu. Diğer kan gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bulgular ise yeterince sağlam bulunmadı.
Yaşam tarzı faktörleri belirleyici olmaya devam ediyor
Araştırma, kan grubuna bağlı risk artışının sınırlı kaldığını da ortaya koydu.
Günlük işlenmiş et tüketimi, hareketsiz yaşam veya fazla kilo gibi faktörlerin diyabet üzerindeki etkisinin çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Bu durum, bireysel sağlık risklerinde yaşam tarzının belirleyici rolünü bir kez daha öne çıkardı.
Bilimsel tartışmalar sürüyor
Araştırmacılar, kan grupları ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin halen netlik kazanmadığını belirtiyor. Çalışma, mevcut literatürdeki zayıf yönleri ortaya koyarken, daha kapsamlı ve titiz araştırmalara ihtiyaç olduğunu da gösteriyor.
B kan grubuna sahip bireyler için ise bu bulgular, risk değerlendirmesinde dikkate alınabilecek ek bir unsur olarak öne çıkıyor.