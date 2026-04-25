Kalp Sağlığı İçin Birebir
Uzmanlar 'dünyanın en sağlıklı' kuruyemişini seçti!
Kolesterolü dengeleme, damar yapısını koruma ve kronik iltihabı önleme kabiliyetiyle sağlık için eşsiz faydalar sunan 'en sağlıklı kuruyemiş' belli oldu. Son klinik araştırmalar, kalp-damar sistemi üzerinde koruyucu kalkan vazifesi üstlenen bu kuruyemişin faydalarını gözler önüne serdi.
Beslenme uzmanları tarafından koruyucu tıbbın merkezine yerleştirilen kuruyemişler, sadece birer atıştırmalık değil; içerdiği vitaminler, mineraller, proteinler ve sağlıklı yağ asitleriyle nadir gıda grupları arasına adını yazdırıyor. Günde sadece bir avuç tüketildiğinde dahi 'doğal hap' görevi üstlenen bu eşsiz lezzetler arasında bir tanesi adeta "damar temizleyici" görevi üstleniyor.
Son klinik araştırmalar içerdiği nadir yağ asitleri ve bitkisel sterollerle ön plana çıkan cevizin, 'en sağlıklı kuruyemiş' listesinde zirvede yer aldığını ortaya koydu.
İşte, cevizin inanılmaz faydaları...
Mutfak raflarımızda duran mütevazı sert kabuklu dostumuzu diğer kuruyemişlerden ayıran en önemli özelliği, bitkisel bazlı en güçlü Omega-3 yağ asidi olarak bilinen alfa-linolenik asit (ALA) içermesi.
KÖTÜ KOLESTEROLÜN DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİ
Amerikan Kalp Derneği ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan verilere göre; ceviz, diğer kuruyemişlerin aksine yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitleri içeriyor ve bu da 'kötü kolesterol' olarak tanımlanan LDL seviyesinin düşürülmesinde oldukça etkili.
Ayrıca ceviz içeriğindeki polifenoller ve E vitamini sayesinde beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirir.
Diğer kuruyemişlere oranla daha yüksek antioksidan seviyesine sahip olan ceviz, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin korunmasını sağlar.
Sindirim sisteminden bağırsak sağlığına kadar sayısız fayda sağlayan ceviz, aynı zamanda kilo kontrolü için de eşsiz bir tercih.
Uzmanlar cevizden maksimum verim almak için çiğ ve tuzsuz olarak tüketilmesini özellikle tavsiye ediyor. Günlük 28-30 gram yani yaklaşık 3 veya 4 tam ceviz tüketimi bu açıdan oldukça faydalıdır.