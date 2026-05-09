Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Yine Mi Bildiler? 'Hantavirüs' Bölümünün Perde Arkası

Simpsons dizisinin Hantavirüs salgınını yıllar öncesinden bildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

    Simpsons dizisinin Hantavirüs salgınını yıllar öncesinden bildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak viral videonun montaj olduğu ve sahnelerin bağlamdan koparılarak yeniden düzenlendiği ortaya çıktı.

    The Simpsons, dünya çapında ses getiren olayları önceden tahmin ettiği yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelirken, bu kez de Hantavirüs salgınını yıllar öncesinden bildiği öne sürülen sahnelerle sosyal medyada yeniden tartışmaya neden oldu.

    "BİR TAHMİNİ DAHA DOĞRU ÇIKTI" DEDİRTTİSosyal medyada anonim bir hesap tarafından paylaşılan videoda, The Simpsons karakterlerinin gemi seyahati sırasında bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalması, birçok kullanıcıda dizinin olayları önceden tahmin ettiği düşüncesini yeniden gündeme getirdi.

    Dizinin olayları önceden bildiği yönündeki iddialar sosyal medyada tedirginlik çıkarırken, daha önce bu paylaşımları ciddiye almayan birçok kullanıcı da söz konusu videonun altında artık diziyi daha dikkatle değerlendirmeye başladıklarını belirten yorumlar yaptı.

    GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI Ancak gerçekte olayın iddia edildiği gibi olmadığı ve videonun farklı sahnelerin montajlanmasıyla oluşturulduğu ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin, The Simpsons'in 2012 yılında yayımlanan 23. sezon 19. bölümü olan "A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again" bölümünden alındığı belirlendi.

    Bölümde Bart Simpson, ailesiyle çıktığı gemi tatilinin sona ermesini istemediği için gemidekileri kandırmaya yönelik sahte bir küresel salgın senaryosu oluşturuyor.  Sosyal medyada yayılan videoda ise bazı sahneler kesilip bağlamından koparılarak, gemide gerçek bir virüs salgını yaşanıyormuş gibi gösterildi.

    UZMANLAR UYARDI: MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNGerçekte dizide Hantavirüs'e dair herhangi bir gönderme bulunmadığı gibi, uzmanlar sosyal medyada yayılan bu tür içeriklerin, korku ve merak duygusunu kullanarak etkileşim elde etmeyi amaçlayan manipülatif paylaşımlardan ibaret olduğunu bir kez daha yineledi.

9 Mayıs 2026