Mirkelam'ın Son Hali Gündem Oldu
Koşan adam olarak 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Mirkelam son haliyle gündem oldu.
-
Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile 90'lı yıllara damga vuran Mirkelam uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor.
-
UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Klibinde koşarak ünlenen ve koşan adam olarak tanınan ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.
-
Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Mirkelam gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Biz sizi 'Koşan Adam' olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoktunuz, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi.
-
SON HALİ GÜNDEM OLDU
Mirkelam, "Ben 'Koşan Adam'ken siz daha iki yaşındaydınız. Çalışmalara devam ediyorum, müzik yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
-
Ardından gazetecilere övgü dolu sözler sarf eden şarkıcı, "Enerjinizi çok beğendim. Sizlerle yıllarımız geçti; şarkılar söyledik, mutlu olduk, hüzünlendik. Hala da öyle yapıyoruz. Ben de Urfa kebabı aldım, eve gidiyorum" dedi.