Yeniden Yoğun Bakımda

Bakan Tekin: Eğitim sistemimizde kültüre daha fazla yer açacağız
Bakan Tekin: Eğitim sistemimizde kültüre daha fazla yer açacağız
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Erteleme geldi
İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı

Yeniden Yoğun Bakımda

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Kadir İnanır'dan gelen haber sevenlerini endişelendirdi.

  1. Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Kadir İnanır'dan gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, dün gece yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınan İnanır'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Kadir İnanır'dan gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, dün gece yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınan İnanır'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

  2. Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde fenalaşan sanatçının, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Beşiktaş?taki özel bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

    Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde fenalaşan sanatçının, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Beşiktaş?taki özel bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

  3. HEMEN YOĞUN BAKIMA ALINDI <br> Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır?ın, doktorların detaylı kontrollerinin ardından yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. Usta oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    HEMEN YOĞUN BAKIMA ALINDI
    Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır?ın, doktorların detaylı kontrollerinin ardından yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. Usta oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  4. GEÇTİĞİMİZ YIL AĞIR BİR SÜREÇ GEÇİRMİŞTİ<br> <p>Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Aylar süren tedavi ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının, ilerleyen dönemde akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı.</p> <p>Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gördüğü bilinen İnanır'ın, son dönemde zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.&nbsp;</p>

    GEÇTİĞİMİZ YIL AĞIR BİR SÜREÇ GEÇİRMİŞTİ

    Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Aylar süren tedavi ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının, ilerleyen dönemde akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı.

    Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gördüğü bilinen İnanır'ın, son dönemde zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. 

  5. SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR<br> <p>Geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın ziyaret fotoğraflarını yayınlamasıyla aylar sonra ilk görüntüsü ortaya çıkan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın verdiği kilolar ve bitkin hali dikkat çekmişti. Bu durum sevenlerini korkutmuştu.&nbsp;</p>

    SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

    Geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın ziyaret fotoğraflarını yayınlamasıyla aylar sonra ilk görüntüsü ortaya çıkan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın verdiği kilolar ve bitkin hali dikkat çekmişti. Bu durum sevenlerini korkutmuştu. 

16 Mayıs 2026