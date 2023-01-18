'Ulaştırma Trafik Tekniker'lerinden Cumhurbaşkanı'na mektup

Ulaştırma ve altyapı Bakanımız sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU ve Karayolları genel müdürümüz sayın Abdulkadir URALOĞLU Makamına Biz binlerce Ulaştırma ve Trafik Teknikerleri olarak gece gündüz demeden Kar kış kıyamet demeden 200 °asfalt sıcaklığına bakmadan Karayolları Genel müdürlüğü bünyesinde aziz milletimize ve Devletimize hizmet etmekten onur duyarız.

Biz yıllardır mağdur edilen ve kamu nezdinde KGM dışında alımını olmayan teknik bölümüz. Karayollarının personel şemasında bile ismi olmayan diğer teknikerler diye geçen teknik kadroyuz.

Yeterli sayıda alımımız olmadığı için her KPSS döneminde boşta kalıyoruz. 2018 ile 2022 yılı arasında 50 kişilik alımla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özel sektörde de bizim bölümün şansı olmadığı için işsiz kalıyoruz. Ailelerimiz zorluklar içerisinde biz okutup meslek edindik bizde ailelerimize güzel bir gelecek temin etmek istiyoruz.

Bütün kamu kurumları alıma çıkarken şubat ayında Karayolları genel müdürlüğünün de alım yapmasını siz değerli büyüklerimizden müjdeli haberi duymayı dört gözle beklemekteyiz. Karayolları genel müdürlüğü 2019-2023 Strateji bütçe planında da açıkça belirtiyor ki işlerinin zamanında ve aksama olmadan yapılması için acilen teknik personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Müşavir firmalara ayrılan bütçeye göre kendi teknik personelimizi istihdam etmemiz kurumumuz ve bütçemiz için daha uygun olduğu hesaplanmıştır.

Ulaştırma bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı KGM personel alımına onay vermiş sadece Cumhurbaşkanlığı personel prensipleri müdürlüğünde onayı kalmıştır. Cumhurbaşkanımızdan gençlere sahip çıkmasını istiyoruz. Yıllarca atama bekledik kimimiz 9 yıldır kimimiz 6 yıldır atama bekliyoruz.

Kimimiz ise yeni mezun olmuş bölümden hiçbir umudumuz kalmamıştır. Lütfen sesimizi duyun. Bütün bakanlıklar ve bağlı müdürlükleri alım yaparken bizlerde kendi kurumumuzdan ve kendi bakanlığımızdan bu müjdeli haberi beklemekteyiz. Türkiye'nin Yüzyılı programında 1.000 Trafik Teknikeri alımını beklemekteyiz. Saygılarımızla

Ulaştırma ve Trafik Teknikerleri