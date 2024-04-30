Askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 17:10, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:10
Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.