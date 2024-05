İşte okullarda yıl sonu faaliyet haftası planı ve kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitim ve öğretim yılı boyunca öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla öğrenci kulüp faaliyetleri, çeşitli alan ve kategorilerde yarışmalar, sempozyumlar, paneller, sergiler, söyleşiler ve daha birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik düzenlendi, sosyal sorumluluk programı çalışmaları yapıldı, geleneksel oyunlarımızla okul bahçeleri eğlence dolu renkli alanlar haline getirildi, belirli gün ve haftalarda da önemine yakışır şekilde kutlama veyahut anma programları gerçekleştirildi.

Tüm bu etkinliklerin yıl sonu faaliyet haftasıyla taçlandırılmasını amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği resmi yazı ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının son haftasının coşkuyla geçirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla birinci dönem karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için hayata geçirilmişti.

Karne öncesi 10-13 Haziran'da 4 gün sürecek "yıl sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğrenci kulüpleri temsilcileri, ilgili öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticilerinin birlikte planlayacakları etkinlikler gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan etkinlik önerilerinden birkaçı şöyle:

Takas Saati: Paylaşmak keyifli bir eylemdir. Duygularımızı, düşüncelerimizi sık sık paylaşırken bazen de sahip olduklarımızı paylaşırız. Hediyeleşiriz, elimizde bol olanı paylaşırız, ihtiyaç sahiplerine yardım için sahip olduklarımızdan gönüllü olarak vazgeçebiliriz.

Yetenek Paylaşım Saati: Öğretmen ve öğrencilerin ortak katılımı ile başvuran herkesin, sahip olduğu bir yeteneğe ya da ilgi duyduğu bir alana dair atölye, sunum, söyleşi gerçekleştirebileceği eğlenceli bir aktivite saati planlanmıştır.

Görsel Sanat, Bilim ve Spor Saati: Okul inisiyatifiyle belirlenecek bir görsel sanat, bilim ya da spor aktivitesi gerçekleştirilecektir. Okul kendi içinde ya da ilçe ve il bazında turnuva gerçekleştirebilir. Öğrencileri spor müsabakalarına götürebilir. Farklı sanat dallarına yönelik konuk alabilir ya da öğrencileri sanat atölyelerine geziye götürebilir.

"Bir Derdim Var" Saati: Sosyal Sorumluluk Saati olarak da planlanabilecek bu saatte öğrenciler, dünyaya ve topluma dair dert edindikleri bir konuda üzerlerine düşen sorumlulukları tartışabilirler. Birkaç öğrenci bir araya gelerek panel oturumu gerçekleştirebilirler. Serbest kürsüde birkaç dakika ile kendi önemli gördükleri sorun alanlarına yönelik, örneğin; Gazze'de yaşanan insanlık dramı, küresel ısınma, sömürgecilik vb. farkındalık sunumu yapabilirler.

Belirsiz Günler ve Haftalar: Okul Çalışanları Günü Tıpkı Öğretmenler, Doktorlar Günü gibi okul bünyesinde çalışan görevliler için de haftanın bir gününü okul çalışanlarına emekleri için teşekkür etmeye ayıracağız. Okul Çalışanları Günü kapsamında tüm öğrenciler gün içerisinde destek personeli, güvenlik, memur, kantin görevlisi, servis şoförü gibi çeşitli okul çalışanlarına minik hediyeler verecek, onlara emekleri için teşekkür edecektir.

"Ben Her Yerde Varım" Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Ünlü ve uzman isimlerin davet edilebileceği gibi, kademelere göre itfaiyeci, polis, doktor vb. çeşitli meslek gruplarından konuşmacılarla eğlenceli, dikkat çekici söyleşiler yapılarak öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. Örneğin; "Ben Her Yerde Varım" Tecrübe Paylaşımı Buluşmaları ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmekte olan "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında herkesin bir mesleği olmalı anlayışıyla ortaokul öğrencilerine yönelik meslek lisesi öğrencilerinin alanlarına dair tecrübe ve bilgilerini aktarması yoluyla keyifli, beceri artırıcı ve bilgilendirici vakit geçirilmesi sağlanabilecektir.

Yıl Sonu Faaliyet Haftası Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yıl Sonu Faaliyet Kılavuzu Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR