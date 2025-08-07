Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti

Motorinin litre fiyatına 1,70 TL indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenin.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 07:40, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 07:43
Yazdır

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman indirim ve zam olarak etkisini gösteriyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş indirim uygulandı. Bu gelişme, özellikle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları farklılık gösterebiliyor. Aşağıda, güncel akaryakıt fiyatları detaylı şekilde listelenmiştir.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 51,50 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52,07 TL
  • LPG litre fiyatı: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 51,35 TL
  • Motorin litre fiyatı: 51,95 TL
  • LPG litre fiyatı: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 52,21 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52,95 TL
  • LPG litre fiyatı: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 52,53 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53,29 TL
  • LPG litre fiyatı: 26,33 TL

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişiklikler

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son yapılan indirimle birlikte motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Sürücüler, güncel fiyatları yakından takip ederek bütçelerini planlayabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber