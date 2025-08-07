Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman indirim ve zam olarak etkisini gösteriyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş indirim uygulandı. Bu gelişme, özellikle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları farklılık gösterebiliyor. Aşağıda, güncel akaryakıt fiyatları detaylı şekilde listelenmiştir.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51,50 TL

Motorin litre fiyatı: 52,07 TL

LPG litre fiyatı: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51,35 TL

Motorin litre fiyatı: 51,95 TL

LPG litre fiyatı: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52,21 TL

Motorin litre fiyatı: 52,95 TL

LPG litre fiyatı: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52,53 TL

Motorin litre fiyatı: 53,29 TL

LPG litre fiyatı: 26,33 TL

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişiklikler

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son yapılan indirimle birlikte motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Sürücüler, güncel fiyatları yakından takip ederek bütçelerini planlayabiliyor.