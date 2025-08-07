İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği 'nin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası 'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net