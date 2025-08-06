ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Arabunu.com'un kurucusu Serkan Koç, Bloomberg TV kanalında yaptığı açıklamada, Çin merkezli alışveriş platformu TEMU'nun Türkiye ekonomisine ve özellikle KOBİ'lere ciddi zarar verdiğini söyledi. Koç, ABD'nin dahi TEMU'ya karşı önlem almak zorunda kaldığını belirterek, Türkiye'nin de acil şekilde gümrüksüz ithalat sınırını sıfıra indirmesi gerektiğini vurguladı.

"Kur ve enflasyon KOBİ'leri zorlarken bir de TEMU tehdidi geldi"

Serkan Koç, açıklamasında Türkiye'de kur politikaları ve yüksek enflasyonun ihracatı zorlaştırdığına dikkat çekerek, bu zorlukların üzerine TEMU'nun agresif şekilde pazara girmesinin KOBİ'leri olumsuz etkilediğini söyledi. Koç, "2023 sonunda dış ticaret dengemiz başa baş noktaya geldi, bugün 71 milyarlık dış ticaret açığıyla karşı karşıyayız" dedi.

"TEMU devlet destekli büyüyor, fiyat farkı KOBİ'leri eziyor"

Koç, Çin devleti tarafından desteklenen TEMU'nun, fiyat avantajı sayesinde Türkiye pazarında hızla büyüdüğünü belirtti. "TEMU, geçtiğimiz yıl 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı, bu yıl 27 milyonu geçti. Bir kullanıcı ortalama 86 sayfa dolaşıyor. KOBİ'ler bu rekabetin altında eziliyor" ifadelerini kullandı.

"Gümrüksüz ithalat ABD'de sıfırlandı, Türkiye de aynısını yapmalı"

Koç, ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın imzasıyla geçen hafta çıkarılan kararnameye dikkat çekerek, 800 dolara kadar olan gümrüksüz ithalatın sıfırlandığını hatırlattı. "ABD bile gümrüksüz sınırı kaldırdı. Bizde hala bu sınır 30 euro. Teslimat ücretini de sayarsak bu 27 euroya denk geliyor. Bu haliyle bile ithalat patlamış durumda" dedi.

"Çözüm net: Gümrüksüz ithalat tamamen kaldırılmalı"

Açıklamasında net bir çağrı yapan Koç, "Karşımızda Çin hükümeti desteğiyle büyüyen bir dev var. Bu şartlarda adil rekabet mümkün değil. Türkiye de tıpkı ABD gibi gümrüksüz ithalatı tamamen sıfırlamalı. Gümrüksüz 30 euro olan alt sınır bütünüyle sıfırlanmalı ve gümrüksüz ithalat olmamalı. Kısa vadede başka çözüm yok" diyerek hükümete acil önlem alma çağrısında bulundu.