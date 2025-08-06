CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Korkmaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 10:22, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 10:22
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı içerik paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz'ın sosyal medya üzerinden "gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde" paylaşımlar yaptığı iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.