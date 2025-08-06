AKOM'dan İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
AKOM, İstanbul'da kuvvetli poyraz ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yaptı. Yağışların perşembe ve cuma günü de etkili olması bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 11:05, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 11:51
İstanbullular, son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasından sonra, bugünden itibaren hafta sonuna kadar serinleyecek. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre, bugün öğle saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle poyraz ve fırtına ile birlikte, gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Sıcaklıkların ise 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da Yağışlı Hava Beklentisi
Son dönemde sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan megakent İstanbul, bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. AKOM'un hava tahminine göre, şehirde perşembe ve cuma günü de gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.
3 Gün Boyunca Sağanak Yağışlar
- Perşembe günü: En düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 30 derece olarak öngörülüyor.
- Cuma günü: En düşük sıcaklık 23 derece, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak.
- Hafta sonu: Yağışlı havanın şehri terk etmesi bekleniyor.