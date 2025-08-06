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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 artışla başladı. Sektörel hareketlilik ve teknik seviyeler yatırımcıların odağında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 10:06, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 10:08
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 10.876,44 puandan başladı. Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.849,96 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,48 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.876,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • En çok kazandıran: Yüzde 0,93 ile orman kağıt basım
  • En fazla kaybettiren: Yüzde 2,19 ile spor

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise destek konumunda.


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