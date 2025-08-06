Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 40,65 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 17:28, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,6620
|40,6630
|40,6550
|40,6560
|Avro
|46,9230
|46,9240
|47,3420
|47,3430
|Sterlin
|54,0290
|54,0380
|54,2200
|54,2300
|İsvicre frangı
|50,2490
|50,2590
|50,4760
|50,4860
|ANKARA
|ABD Doları
|40,6320
|40,7120
|40,6250
|40,7050
|Avro
|46,8830
|46,9630
|47,3020
|47,3820
|Sterlin
|53,9690
|54,1790
|54,1600
|54,3700