Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,6620 40,6630 40,6550 40,6560 Avro 46,9230 46,9240 47,3420 47,3430 Sterlin 54,0290 54,0380 54,2200 54,2300 İsvicre frangı 50,2490 50,2590 50,4760 50,4860 ANKARA ABD Doları 40,6320 40,7120 40,6250 40,7050 Avro 46,8830 46,9630 47,3020 47,3820 Sterlin 53,9690 54,1790 54,1600 54,3700