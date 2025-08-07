İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor

Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası talep toplama süreci sona eriyor. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul'da DMLKT koduyla işlemde.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 07:57, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 08:03
Yazdır
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama sürecinde yarın son gün. 4 Ağustos'ta başlayan ve küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası halka arzında talep toplama süreci yarın sona erecek. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla işlem görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştirilen projede yatırımcılar, 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Adım Adım Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Alınır?

  • Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.
  • Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumdan yatırım hesabınızın olması gerekir.
  • Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.
  • Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
  • Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.
  • Talep toplama süreci 8 Ağustos'ta sona eriyor.
  • Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.
  • Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçerek almak istediğiniz sertifika adedini girip işleminizi onaylayabilirsiniz.
  • Sertifikalar 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecektir.

Peşinat Yok, Faiz Yok, Taksit Yok

Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor. Yatırım hesabınız aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem kodunu kullanarak satın aldığınız Gayrimenkul Sertifikası oranında projeye ortak olabilirsiniz.

İstanbul'un Yeni Yaşam Merkezi: Damla Kent

Damla Kent projesi, Başakşehir'de 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşam sunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkanı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Gayrimenkul Sertifikası'nda 3 Avantajlı Seçenek

  • Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
  • Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamındaki daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
  • Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

Detaylı Bilgi İçin

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber