Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Sona Eriyor

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama sürecinde yarın son gün. 4 Ağustos'ta başlayan ve küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası halka arzında talep toplama süreci yarın sona erecek. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla işlem görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştirilen projede yatırımcılar, 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Adım Adım Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Alınır?

Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

alabilir. Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumdan yatırım hesabınızın olması gerekir.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır. Talep toplama süreci 8 Ağustos 'ta sona eriyor.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçerek almak istediğiniz sertifika adedini girip işleminizi onaylayabilirsiniz.

Peşinat Yok, Faiz Yok, Taksit Yok

Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor. Yatırım hesabınız aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem kodunu kullanarak satın aldığınız Gayrimenkul Sertifikası oranında projeye ortak olabilirsiniz.

İstanbul'un Yeni Yaşam Merkezi: Damla Kent

Damla Kent projesi, Başakşehir'de 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşam sunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkanı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Gayrimenkul Sertifikası'nda 3 Avantajlı Seçenek

Konut Edinme Hakkı (Asli Edim): Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

Detaylı Bilgi İçin

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.



