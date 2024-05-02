Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü.

Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti.

Yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesinde sıcak başlıklar olacak.

Sivil anayasa için Meclis'te görüşme trafiği başladı. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.