Enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Buna göre, ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisiyse yüzde 69,87'di.

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