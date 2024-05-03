Enflasyon rakamları bugün açıklanacak
Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 07:51, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 07:31
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.
AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette enflasyonun yükseleceği beklentisi hakim.
Buna göre, ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisiyse yüzde 69,87'di.
Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 43,65'e yükseldi.