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Minik Edanur'un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı 3 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 10:17, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 10:19
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Minik Edanur'un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.

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