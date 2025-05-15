Erdoğan: İHA, SİHA teknolojisinde parmakla gösterilen konuma geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik"

"(Savunma sanayii) Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken artık kapısı çalınan bir ülke olduk"

"(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

"Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir"