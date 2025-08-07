Erdoğan'dan Ümit Aktan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor spikeri Ümit Aktan'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 12:58, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun.".