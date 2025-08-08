Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını açıkladı. Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacaktır.

Başvuru Süreci ve Önemli Tarihler

Başvurular , 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.

Kura Süreci ve Uyarılar

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, hac ibadeti için başvurularını zamanında tamamlayan vatandaşların kura sürecinde yer alma hakkı kazanacağını belirterek, başvuruların son güne bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Detaylı Bilgi ve Takip

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreciyle ilgili tüm detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden takip edilebilecektir.



