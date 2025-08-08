Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi ve toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Komisyon toplantısına davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yaptı ve Komisyon üyelerinden gelen soruları yanıtladı. Toplantının detayları ve alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir.

Toplantının Gerçekleştirilme Şekli

TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş 'un açılış konuşmasıyla başlayan Komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle toplantının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bir Sonraki Toplantı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir.



