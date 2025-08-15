Evde ölü bulunan çiftle ilgili detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti. Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında bir yakınlarının evinde olduğu iddia edilen 4 yaşındaki çocuklarının, devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Eşini öldürüp intihar etmiş



Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.