Evde ölü bulunan çiftle ilgili detaylar ortaya çıktı
Şanlıurfa'da evde silahla vurulmuş halde ölü bulunan çiftin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti. Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında bir yakınlarının evinde olduğu iddia edilen 4 yaşındaki çocuklarının, devlet koruması altına alındığı belirtildi.
Eşini öldürüp intihar etmiş
Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı.
Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini silahla vurup öldürdükten
sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.