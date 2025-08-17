995 haneli tatil sitesi duman altında kaldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çıkan sazlık yangınında 995 haneli tatil sitesi duman atında kaldı. Evleri tehdit eden alevler, söndürüldü.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki İmko Tatil Sitesi'nde çocukların oyun oynarken çöplük alanda çıkardığı yangın sazlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın 995 haneli site duman altında kaldı.

Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çöplük alanda başladığını anlatan Ali Çetinkaya Mahalle muhtarı Okan Seçen, "Mahallemizin çöplük alanında çocukların hatasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çok şükür zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan önü hemen hemen şu anda alınmış durumda. Bu esnada emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Gerekli bütün tedbirler alındı. Şu anda kontrol altında." diye konuştu.



