İstanbul'da haraç almak için iş yeri kurşunladılar: 3 gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yeri kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu iş yerine kurşun isabet etmezken, mermiler park halindeki 2 otomobille, yakındaki başka bir iş yerinin camına isabet etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay yerinde 14 adet 9 mm çapında kovanla, 1 adet mermi bulundu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarının izini süren polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışanlardan 20 yaşındaki O.M.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Beyoğlu ve Şişli'de 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.A. ile D.Y. ve E.M. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.M. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



